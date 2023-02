Violeta Magriñán, corriendo al hospital por lo que le ha pasado a su recién nacida

Violeta Magriñán ha vivido uno de los momentos más tensos de su primeriza maternidad. La influencer ha preocupado muchísimo a sus seguidores tras publicar una historia de Instagram en la que hablaba del estado de salud de su hija. La reconocida modelo española ha pasado por un momento de verdadera angustia después de que su hija se cayera de la cama. Tras el incidente, Magriñán ha corrido al hospital para ver cómo de grave había sido el impacto. Un momento que ha tenido que viivr sola, ya que Fabio estaba fuera de la residencia familiar por motivos laborales.

Si bien es cierto que el padre de Violeta acude con mucha frecuencia a la casa de su hija para ayudarla en los quehaceres que supone ser madre, no se sabe todavía si la influencer estaba completamente sola en el domicilio. Si algo está claro es que ha vivido un momento de mucha tensión que ha detallado a través de sus redes sociales. "Gala se ha caído de la cama esta mañana y estoy en el hospital, ella está bien, parece que solo ha sido un susto y el chichón, pero hasta que no la viesen no me quedaba tranquila".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Violeta Mangriñan (@violeta)

Esta caída se ha producido en un momento muy delicado para la salud de la pequeña. "Van a aprovechar para hacerle un cultivo por el tema de las diarreas, que ya son muchos días", ha explicado la porpia Violeta a través de sus redes sociales. Por el momento, no hay nuevas noticias sobre el estado de salud de Gala, pero todo apunta a que está mejorando paulatinamente.

Como es normal, y más en madres primerizas, el problema intestinal por el que está pasando la hija de Violeta ha preocupado a la modelo, que ha aprovechado la visita de urgencia al hospital para tratar de averiguar cuál era el origen de la indigestión de la pequeña. Todo ello compartiéndolo por sus redes sociales, para que sus seguidores puedan seguir así su día a día como mamá.

Tras anunciar el incidente de por la mañana, su perfil en redes sociales se han llenado de mensajes que cuestionaban su maternidad. Un aluvión de críticas al que ya está acostumbrada la influencer, que intenta no dar explicaciones, pese a que en esta ocasión ha contado el incidente con todo lujo de detalles. Sea como fuere, esperamos que todo se haya quedado en un pequeño susto.