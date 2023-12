Victoria Abril, acusada de agresión sexual por una compañera de reparto

La reconocida actriz española Victoria Abril se encuentra en el centro de la controversia tras ser acusada de agresión sexual por Lucie Lucas, quien fue su compañera de reparto en la serie francesa Clem. La polémica surge después de que Abril expresara públicamente su apoyo al también actor Gérard Depardieu, quien se enfrenta múltiples acusaciones de agresión sexual por parte de varias mujeres.

Depardieu, actor francés de renombre, ha sido objeto de críticas y acusaciones en relación con presuntos actos de agresión sexual. Sin embargo, Victoria Abril ha respaldado vehementemente al actor, considerando que está siendo víctima de un "linchamiento". Esta postura de la actriz ha generado controversia y ha llevado a Lucie Lucas a hacer declaraciones públicas a través de sus redes sociales.

Lucie Lucas, quien interpretó el papel de hija de Victoria Abril en la serie Clem, ha expresado su indignación a través de un mensaje en redes sociales. En su publicación, Lucas comenzó preguntándole a Abril sobre su posición, expresando su incredulidad ante la posibilidad de que la actriz hubiera decidido respaldar a Depardieu. El mensaje continuó con fuertes críticas hacia Victoria Abril y otros artistas que, según Lucas, eluden la verdad sobre el comportamiento tóxico en los sets de rodaje.

La sorpresa llegó cuando Lucie Lucas ha acusado directamente a Victoria Abril de llevar a cabo numerosos ataques, incluyendo agresiones sexuales, contra sus compañeros de trabajo. "Eh, Victoria... ¿Quieres que hablemos de tus numerosos ataques, incluidas agresiones sexuales, contra tus compañeros? Ahora que lo pienso, no me sorprende que hayas firmado este panfleto... tú también estás asustada. Tienes toda la razón, ya basta de delirios", ha espetado. Lucas no ha dudado en señalar a la actriz, revelando supuestos comportamientos inapropiados que habría presenciado entre bastidores durante su colaboración en Clem hace más de una década, en 2010.

Las acusaciones de Lucie Lucas han sacudido el mundo de la cultura, arrojando luz sobre la conducta de Victoria Abril en el pasado. La serie de denuncias y contra acusaciones entre figuras prominentes del cine francés resalta la importancia de abordar las problemáticas de abuso y acoso en la industria del entretenimiento, así como la necesidad de un cambio cultural que promueva la transparencia y la responsabilidad tanto dentro como fuera del set.