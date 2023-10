Última hora del estado de salud de Concha Velasco: nuevos detalles

Concha Velasco continúa viviendo en un centro de mayores en Las Rozas (Madrid). Allí está muy bien cuidada y recibe diariamente visitas de amigos y familiares. Pese a ello, su estado de salud no le permite recibir tantas visitas como le gustaría. Es por ello que Manuel Martínez Velasco, hijo de la veterana actriz, está sirviendo de intermediario para saber cómo se encuentra Concha Velasco.

José Manuel Parada sí que ha podido visitar a la actriz. Tras ello, ha acudido a Fiesta en Telecinco para explicar cómo la había visto. "No había ido a verla porque me daba apuro, peor me lo dijo su hijo cuando un día me vio por televisión", ha dtallado. "Le dije. ¡Qué alegría tan grande me has dado! Y me citó", ha añadido.

"Me estaba esperando en la cafetería y estaba encantadora. ¡No sabes qué memoria tiene! Se acuerda de cosas que ni me acordaba. La cabeza la tiene estupenda", ha asegurado Parada. Los dos tomaron algo en la cafetería de la residencia y aprovecharon para pasar por la capilla y rezar. "Su habitación es preciosa, tiene plantas y está llena de fotografías", señaló Parada. Una de las fotografías era de Manolo Escobar. "Me dijo 'La foto más bonita con mi amor imposible y mi otro amor que es Parada", ha señalado el colaborador.

Sin duda, es una maravillosa noticia que Concha Velasco se encuentre bien y tranquila. Más todavía que tenga la cabeza amueblada, pues no perder el norte es algo fundamental para que nuestros mayores puedan vivir con una calidad de vida suficiente. José Manuel Parada ha vuelto a demostrar una gran relación de amistad con la veterana actriz, demostrando que está ahí siempre para darle conversación y alegrarle el día con una de sus visitas. Esperamos que Concha Velasco nos siga dando alegrías durante mucho tiempo más.