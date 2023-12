El testimonio impactante de Alejandro Jiménez sobre las violentas disputas entre Maria Jiménez y Pepe Sancho

En una impactante entrevista en Telecinco, Alejandro Jiménez, hijo de María Jiménez y Pepe Sancho, ha compartido con valentía los detalles de los oscuros episodios que marcaron su infancia. El joven se ha sentado en el plató de ¡De viernes! para narrar cómo vivió el aterrador momento en el que sus padres protagonizaron una violenta discusión, culminando con su madre apuntando con una escopeta a su padre.

Con la voz firme, Alejandro ha relatado que tenía tan solo siete u ocho años cuando presenció el incidente que cambiaría su vida. Ese día, su padre había herido gravemente a su madre, propiciándole un corte en la cara. María Jiménez, en un acto desesperado, tomó una pistola y apuntó a su agresor. "Yo he vivido con ese disparo años hasta que lo he contado. Ahí nadie te hace caso", ha confesado el joven.

El testimonio ha continuado con la descripción de la rápida huida de Alejandro. Sin entender completamente lo que sucedía, corrió hacia la casa de un amigo para evitar presenciar lo inevitable. "Antes de apretar el gatillo, yo ya me fui corriendo porque lo inevitable iba a pasar. Salté la valla y corrí. Yo escuché el disparo desde el campo de golf. Corrí como un demonio", ha relatado.

Alejandro ha revelado que, sorprendentemente, después del incidente, todos actuaron como si nada hubiera pasado. Su madre, en un intento de justificar sus acciones, le dijo: "Si hubiera querido matarle, le hubiera matado, pero yo no soy una asesina".

La entrevista también ha contado con la presencia de Isabel Jiménez, la hermana de María Jiménez, quien ha compartido más detalles sobre el maltrato que su hermana sufrió desde que se casó con Pepe Sancho. Isabel ha señalado que los celos profesionales y la violencia psicológica por parte de Sancho eran una constante en la vida de María.

"Él se cabrea con ella porque hay una serie de invitados y él no soporta que ella sea más que él. Tenía unos celos profesionales con ella grandísimos, no quería que ella fuese más que él", ha revelado Isabel. La hermana de María también ha destacado que, lamentablemente, su hermana no abandonó la relación a pesar del primer golpe que recibió tras la boda.

Sin duda, el testimonio de Alejandro Jiménez y las revelaciones de Isabel Jiménez pintan un cuadro sombrío de violencia y control en la vida de María Jiménez, arrojando luz sobre la complejidad de las relaciones abusivas.