Terelu Campos revela el tiempo que lleva sin acostarse con alguien

Una vez más, Terelu Campos ha dejado a todos boquiabiertos con una de sus sinceras y, a veces, polémicas confesiones. En su reciente entrevista con Diez Minutos, la presentadora reveló un dato personal que rápidamente ha generado debate y, como no podía ser de otra forma, memes en redes sociales. "Llevo nueve años sin acostarme con nadie", aseguró Terelu, quien, en esta ocasión, no dudó en abrir su corazón sobre su vida sentimental y sexual, un tema que ha tocado en varias ocasiones a lo largo de su carrera.

Este contundente titular ha dado la vuelta al mundo, y es que Terelu no es ajena a los titulares llamativos. Su capacidad para dar declaraciones que impactan se ha convertido en una característica que no pasa desapercibida para sus seguidores y detractores. En la entrevista, además de abordar su situación sexual, la presentadora comentó sobre sus gustos personales, dejando claro que, aunque no le interese tener relaciones íntimas en este momento, sí añora la compañía y la cercanía de una pareja. "Me gustan los hombres mayores y a ellos jovencitas", añadió, causando una vez más revuelo en las redes.

Portada de Terelu Campos en la revista Diez Minutos / Diez Minutos

Terelu también aprovechó la ocasión para hablar de su familia, elogiando a su yerno Carlo por su cariño hacia su hija Alejandra. Según la presentadora, Carlo es muy cariñoso con ella, y la relación con su hija sigue siendo sólida. La relación de Terelu con su familia siempre ha sido un tema recurrente en sus entrevistas, y en esta ocasión, no defraudó al compartir detalles personales que muestran su lado más íntimo.

Este nuevo titular se suma a una lista de frases épicas que la presentadora ha soltado a lo largo de los años. Desde su recordada frase "Me siento vieja, fea y gorda", hasta aquella más impactante: "Mi prioridad es estar viva", Terelu tiene una habilidad única para convertir sus declaraciones en titulares que se viralizan rápidamente. Cada vez que habla, las redes sociales explotan con memes y comentarios, y este no ha sido la excepción.