Tamara Falcó la lía con su vestido de novia: Isabel Preysler no lo entiende

Tamara Falcó continua con los preparativos de su boda. La hija de Isabel Preysler está de lo más emocionada con todo lo relacionado con el enlace, avanzando en el diseño de todos los detalles del que será uno de los días más importantes de su vida. La Marquesa de Griñón ha desvelado algunas incógnitas relacionadas con su boda en El Hormiguero, su programa de televisión de cabecera. Ante la atenta mirada de Pablo Motos, Falcó ha explicado cómo fue su viaje a Bilbao para visitar el atelier del diseñador de su vestido de novia.

Tamara Falcó viajó al País Vasco junto a su prometido, Íñigo Onieva, su suegra, Carolina Molas, y su amigo y estilista, Juan Avellaneda. Juntos acudieron al atelier de Sophie et Voilà, la marca que se encargará de vestir a Tamara Falcó el día del enlace. La protagonista ha explicado que está muy ilusionada con el proceso. "No es un vestido que todo el mundo vaya a entender, pero es un vestido que a mí me encanta. Es como mi anillo, que no es lo más normal del mundo y me tuve que pelear bastante", ha explicado en el programa de Antena 3. "Quien no lo entienda es porque es ignorante", ha añadido Juan del Val, en un intento de animar a la colaboradora.

Al parecer, el diseño del vestido de novia está muy alejado de las preferencias de Isabel Preysler. "No, no, mi madre y mi hermano no lo han entendido...", ha señalado Tamara, que ha asegurado que a ella le encanta. "Vi ese vestido, que no es el mismo, pero sí inspiración, y le dije a mi hermana 'Ana, te tienes que casar con él' y ella me dijo que no se casaba con eso. Luego, pensando ideas, lo volví a ver. ¡Lo había olvidado!".

En su primera visita al atelier, los diseñadores le tomaron las primeras medidas y le hicieron un vestido parecido, con una tela de peor calidad, para que se pudiera visualizar ante el espejo. "No es la tela definitiva, porque sería un mal gasto, pero sobre esto hacen el vestido", ha explicado Tamara. "La moda es una forma de expresión y para mi hermana ese vestido no era su vestido, es mi vestido. Es diferente al que vi y lo han mejorado. Todo el que lo ha visto dice 'han conseguido hacer un vestido que eres tú", ha culminado Falcó.

En otro orden de cosas, Tamara Falcó también está muy ilusionada con su anillo de prometida. "¡Menudos piedrolos! Es como el de la otra vez, pero más gordo", han espetado sus compañeros al verla lucirlo orgullosa en El Hormiguero. Cabe destacar que el anillo ha sufrido varias modificaciones, con el objetivo de adaptarse al máximo al gusto de la protagonista. "Ya no se va a tocar más", ha asegurado la marquesa, mostrándose de lo más contenta.