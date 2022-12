Rosa Benito vuelve a estallar contra Rocío Carrasco: "Se ha portado mal conmigo y con toda la familia"

En su retiro de los medios de comunicación, Rosa Benito sigue dando guerra. Tras su última aparición pública, el pasado 10 de octubre en Ya es mediodía, la cuñada de Rocío Jurado se mantiene alejada de las cámaras, centrando sus pronunciamientos en sus perfiles de redes sociales. Ahora, los rumores apuntan a que Benito se estaría preparando para su regreso a Telecinco como colaboradora de Fiesta.

Rosa Benito ha vuelto a lanzar dardos contra su sobrina, Rocío Carrasco. Esta vez ha sido en un post de su hija, Chayo Mohedano. La artista publicaba en su perfil de Instagram una fotografía en la que aparecía junto a sus hijos en el cine, disfrutando de A todo tren 2, la nueva película de Atresmedia Cine y Santiago Segura. El hecho de que mostrara los rostros de sus hijos, menores de edad, no ha gustado a algunos usuarios, miembros de la marea fucsia.

"Quien iba de testigo nombrada por mi prima? Tú? No señora, YO! Vosotros sois los que atacáis con mis hijos porque ella no tiene a los suyos. En ese tema hice lo que pude, ahora déjame vivir mi vida y si no te gusta, vive la tuya", ha espetado Chayo a una internauta tras sentirse atacada. "El docu empieza hablando de mí diciendo que se lleva bien conmigo y que quiere a mis hijos y valora mi tesón. Cuando empiezo a escuchar historias lejos de la realidad, se lo digo a ella y ya todo cambia, y estas fucsias creen lo increíble. Yo la he querido mucho y a sus hijos también", prosigue la hija de Benito.

"Que me he portado mal con ella?? Por qué?? Por qué crees que dice que me he portado mal con ella?? Aún sigo esperando que dé los motivos. Sin embargo, yo si puedo decir que ella se ha portado mal conmigo y con toda la familia y a las pruebas me remito", se ha defendido Chayo. Es en ese momento cuando Rosa Benito ha salido a defender a su hija. "La historia que hemos vivido nadie la puede cambiar, aunque algunos se empeñen", ha sentenciado, alimentando la conversación.