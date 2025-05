El príncipe Harry hace un llamamiento a la Casa Real británica a través de la BBC: "Me encantaría reconciliarme con mi familia"

La Casa Real británica tiene muchos frentes abiertos, el estado de salud de dos de sus miembros más importantes están en el punto de mira y es que desde que trascendiera que Carlos III y Kate Middleton padecen cáncer, los ciudadanos británicos están muy preocupados por el futuro de ambos y de la monarquía. No obstante, el príncipe Harry se ha vuelto a colar en los titulares debido a la entrevista que ha concedido a BBC News y las declaraciones que ha hecho.

El hijo menor de Lady Di está preocupado por su seguridad y la de su familia cuando viaja a Reino Unido y por ello había llevado este caso ante la justicia. El príncipe esperaba poder recibir protección para él y los suyos cuando pisasen suelo británico, porque aunque hubiese renunciado a sus labores como miembro de la Casa Real británica, no dejaba de ser el hijo del monarca, por lo que esperaba que esto fuese motivo suficiente como para que se le brindase protección de manera institucional.

La justicia no tenía el mismo punto de vista que el príncipe Harry y ha desestimado que tanto él como su familia puedan recibir protección policial durante su estancia en el Reino Unido. Este servicio financiado con el dinero público es exclusivo de la realeza británica, y el hermano del príncipe Guillermo renunció a todo ello en 2020. El último recurso presentado por el duque de Sussex fue rechazado por el Tribunal de Apelación de Londres que le ha obligado a pagar las costas del proceso, un total de 1,5 millones de libras.

El príncipe Harry se sincera en una entrevista de la BBC

El marido de Meghan Markle se ha mostrado "devastado" después de conocer el resultado final de este litigio que ha mantenido en vilo a todo el mundo desde hace un par de años. Parece ser que el duque de Sussex ya no quiere "más batallas" en su entorno y se da por vencido en el asunto de la seguridad cuando viaja a Reino Unido. En esta sincera entrevista concedida a la BBC, ha explicado que este proceso legal ha tenido grandes repercusiones en su vida personal y siente que su padre, Carlos III, lo ha apartado por haber optado por recurrir al Ministerio del Interior por la vía judicial.

El hijo menor del monarca británico afirma que echa de menos su patria. "Amo a mi país y siempre lo he hecho", relataba. "A pesar de lo que han hecho algunas personas en ese país. Echo de menos el Reino Unido. Echo de menos partes del Reino Unido. Claro que sí. Creo que es muy triste no poder mostrarles a mis hijos mi patria", comentaba muy abatido el príncipe Harry.

El duque de Sussex afirma que todo esto habría sido un "buen truco del 'establishment' a la antigua usanza", dejando ver que la Casa Real británica habría sido la responsable de mover algunos hilos para que este fuera el veredicto final de la justicia. El hermano menor del príncipe Guillermo ha dejado claro que se siente igual de perseguido que su madre, Lady Di. "He descubierto que algunas personas quieren que la historia se repita", refiriéndose al trágico accidente que sufrió su madre y que acabó su vida después de ser constantemente seguida por los paparazzi.

Respecto a la relación que mantiene actualmente con su familia, el príncipe Harry ha sido muy contundente. "Me encantaría reconciliarme con mi familia" y ha dejado claro que "ya no tiene sentido seguir luchando". Además, ha sido muy específico y ha dicho que no tiene contacto con su padre. "La vida es preciosa. No sé cuánto tiempo le queda a mi padre", afirmaba Harry. "No quiere hablar conmigo por este asunto de la seguridad".

En la entrevista, el royal ha reconocido que la publicación de su libro Spare, afectó de manera significativa a su relación con su familia. "Algunos miembros de mi familia nunca me perdonarán por escribir un libro", ha dicho. "Por supuesto, nunca me perdonarán muchas cosas". Desde su salida de la familia real británica, el príncipe Harry tan solo ha acudido a Reino Unido para funerales, juicios y actos benéficos y se ha lamentado no poder viajar con su familia a su hogar. "No puedo ver un mundo en el que traiga a mi mujer y a mis hijos de vuelta al Reino Unido en este momento".

Desde Buckingham han respondido a la sentencia emitida por la justicia británica con un comunicado que decía. "Todos estos temas han sido examinados repetida y meticulosamente por los tribunales, con la misma conclusión alcanzada en cada ocasión", queriendo dejar zanjado ya este tema que tantos quebraderos de cabeza ha dado a la corona en los últimos años.