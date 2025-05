Carlos III habla abiertamente de su cáncer: " A veces es aterrador"

Carlos III de Inglaterra lleva más de un año luchando contra el cáncer, el monarca ha comenzado a recuperar su agenda después de haberse sometido a varios tratamientos para frenar esta enfermedad que se ha hecho un hueco en la casa real británica con dos de sus miembros, Carlos III y Kate Middleton. El soberano no deja de hacer apariciones institucionales para que el pueblo no se preocupe en exceso acerca de su estado de salud.

Hace unos días, Carlos III ha emitido un comunicado de prensa en el que habla abiertamente de su enfermedad. Lo hace después de haber estado ingresado en el hospital debido a un efecto adverso del tratamiento que está recibiendo contra el cáncer. Se conoce que el monarca padece cáncer, pero se desconoce el tipo y el estadio en el que se encuentra, saltó la noticia de que padecía esta enfermedad cuando fue operado de la próstata el pasado año en el mes de enero.

En el comunicado ha querido expresar que no se siente solo en este momento de su vida, que a pesar de ser un periodo complicado tiene un gran apoyo. En él hace alusión a los miles de personas que se encuentran en su misma situación y de cómo muchas de ellas se han puesto en contacto con él para contarle su experiencia con esta enfermedad. Carlos III ha estado reflexionando acerca del tema y ha querido expresarse con un comunicado.

Comunicado acerca del cáncer de Carlos III

"Un mensaje del Rey en reconocimiento a todos los que trabajan para apoyar a los pacientes con cáncer y a sus seres queridos. Esta noche, Sus Majestades recibirán a representantes de organizaciones e iniciativas comunitarias contra el cáncer para agradecerles su incansable labor de apoyo a las personas que atraviesan un diagnóstico, así como para concienciar sobre las medidas preventivas que pueden tomar", comienza el mensaje.

En este comunicado, el monarca se sincera sobre cómo está siendo vivir con esta enfermedad y reconoce que la experiencia es "abrumadora y a veces aterradora". Carlos III hace referencia a que "cada diagnóstico, cada nuevo caso, serán una experiencia abrumadora y a veces aterradora para esos individuos y sus seres amados. Pero como alguien que forma parte de esas estadísticas, puedo dar fe de que también puede ser una experiencia que pone claramente de manifiesto lo mejor de la humanidad", reflexiona el soberano.

Durante la recepción que se llevó a cabo en el Palacio de Buckingham con algunas de las organizaciones que ayudan a los enfermos de cáncer y sus familiares, Carlos III quiso agradecer el trabajo que hacen todos los investigadores y a todas las personas que luchan por conseguir fondos para seguir investigando. "Ciertamente, me ha dado una apreciación aún más profunda del extraordinario trabajo realizado por organizaciones e individuos notables reunidos aquí esta tarde, muchos de los cuales he conocido, visitado y apoyado a lo largo de los años. Y ha reforzado lo que he observado durante mucho tiempo durante estas visitas, que los momentos más oscuros de la enfermedad pueden ser iluminados por la más grande compasión", comentó el rey de Inglaterra.

Tras esta visita con las organizaciones, Carlos III y la reina Camila ha publicado una carta firmada por el soberano en Instagram que va dirigida a "todos aquellos que apoyan a los pacientes con cáncer y a sus seres queridos". "Lo que nos sorprende repetidamente es el profundo impacto de la conexión humana, ya sea en la cuidadosa explicación de una enfermera especialista, en la mano de un voluntario de un hospital o en la experiencia compartida en un grupo de apoyo. Estos momentos de parentesco crean lo que podría llamar una ‘comunidad de atención’, una que sostiene a los pacientes en los momentos más duros".

El mensaje continúa agradeciendo el trabajo a todos los profesionales sanitarios, los investigadores y el resto de personas que se vinculan de manera voluntaria con los enfermos de cáncer para hacer su vida más llevadera. "Así que a todas las investigaciones que persiguen avances pioneros; a los profesionales sanitarios que prestan tratamiento especializado; a los voluntarios que ofrecen consuelo o hacen campaña para crear conciencia; y a la recaudación de fondos que permitió todo este trabajo vital: tienen la más profunda admiración y gratitud de toda mi familia. Su compromiso con el diagnóstico temprano, terapias cada vez más exitosas y una atención verdaderamente holística representan lo mejor que nuestro país puede ofrecer".

Carlos III finaliza este comunicado con un sincero agradecimiento a todas las personas citadas anteriormente. "Estoy muy agradecido por todos vosotros".