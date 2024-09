Preocupación por el estado de salud de Jesulín de Ubrique, ingresado de urgencia por un infarto

Este domingo, el torero Jesulín de Ubrique fue ingresado de urgencia en un hospital de Málaga tras sufrir un microinfarto. El incidente ocurrió en torno a las siete de la mañana, mientras se encontraba en la localidad malagueña del Rincón de la Victoria. La rápida actuación de los servicios médicos permitió trasladarlo rápidamente al centro hospitalario, donde está siendo sometido a pruebas y recibiendo tratamiento.

El microinfarto, que ha generado preocupación entre sus seguidores y familiares, es una afección cardiaca que, si bien no es tan grave como un infarto completo, requiere atención médica urgente. Los síntomas de un microinfarto pueden incluir dolor en el pecho, palpitaciones, mareo o pérdida de conocimiento, lo que hace fundamental actuar de manera rápida para evitar complicaciones.

Jesulín de Ubrique en el programa ‘Emparejados’ de Antena 3 / Antena3

Jesulín no es ajeno a los problemas de salud relacionados con el corazón. En 2017, ya atravesó un episodio complicado mientras se encontraba toreando en la plaza de toros de Lanzahíta, en Ávila. Durante aquella corrida, comenzó a sentirse indispuesto y, aunque intentó continuar, finalmente tuvo que abandonar la faena y ser trasladado a un hospital. En ese momento, se le diagnosticó una arritmia, una alteración del ritmo cardiaco que genera un latido más rápido o irregular de lo normal.

En aquella ocasión, Jesulín describió cómo intentó seguir adelante, pero su cuerpo no respondió: “Me sentí como si se me hubiera acabado la batería, como si me hubieran desconectado”. Estos problemas cardíacos pueden estar relacionados con varios factores, entre ellos el estrés, una causa común de arritmias y otros trastornos del corazón.

La noticia del microinfarto ha generado una gran conmoción, ya que Jesulín sigue siendo una figura muy querida en España. Su familia y seguidores esperan que, al igual que en 2017, pueda recuperarse completamente y retomar su vida con normalidad. Por ahora, se mantiene en observación en el hospital, donde los médicos están atentos a su evolución.