Preocupación por el delicado estado de salud de Ana María Aldón

Ana María Aldón no está pasando por su mejor momento. La diseñadora ya señaló hace unos días que se planteaba dejar la televisión para evitar agraviar el problema que mantiene con su hija Gema Aldón, con la que tiene una relación nula. Ahora, ha desvelado nuevos detalles de su estado de salud, que sería el verdadero motivo por el que la exmujer de José Ortega Cano se habría planteado la bomba de humo en la pequeña pantalla.

"Yo lo estoy pasando muy mal y llevo mucho tiempo pasándolo mal. Yo tengo un problema de corazón, que eso no lo cuento, y me está afectando", ha explicado Ana María Aldón en Fiesta, el programa de las tardes del fin de semana de Telecinco presentado por Emma García. La diseñadora ha sorprendido a todos los presentes con sus declaraciones, pues nadie sabía nada al respecto.

"Me encuentro a veces con las pulsaciones en 180 o las tengo en 43. Me dan bombazos y no sé qué hacer. Debería ir a revisiones, que lo he dejado. Yo no puedo estar así", ha relatado Ana María Aldón. A estos problemas cardiacos se suman los de salud mental que acarrea desde su ruptura con el torero José Ortega Cano.

"Aparte, yo tengo mi problema de la cabeza. Yo tengo un problema de salud mental y tengo que convivir con eso todos los días. Y a veces me cuesta mucho salir adelante", ha remarcado Ana María Aldón visiblemente emocionada. Por suerte, la colaboradora de Telecinco cuenta con un gran apoyo en casa. Su pareja, Eladio, le apoya en todo e incluso le está animando a abrir su propio negocio.

Al parecer, Eladio está siendo un punto de agarre de Aldón. Su pareja es de lo más comprensivo con ella, generándole seguridad y bienestar en unos durísimos momentos. Una situación que, si se mantiene en el tiempo, podría llevar a la pareja a darse el sí, quiero en el altar.