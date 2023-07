Sale a la luz lo que pasó entre Ana María Aldón y José Ortega Cano en la fiesta de 'El Turronero'

Ana María Aldón y José Ortega Cano se han reencontrado en la espectacular fiesta de cumpleaños de José Luis López, conocido como El Turronero, donde más de 3.000 invitados se congregaron para celebrar el 60 aniversario del reconocido empresario sevillano. El evento se convirtió en un encuentro de famosos de todo tipo, pero sin duda el reencuentro entre Aldón y Ortega Cano acaparó gran atención.

Mientras que la diseñadora de moda llegó sola al evento, a pesar de que su nueva relación se había hecho pública recientemente, el torero hizo acto de presencia acompañado de su hija Gloria Camila. El ambiente en la fiesta era festivo y animado, pero todos los ojos se dirigieron hacia Ana María y José cuando se encontraron cara a cara.

"Todo estuvo correcto", ha expresado Ana María Aldón al ser consultada sobre el reencuentro con su exmarido. "Disfruté como una enana en la fiesta. Parece que llevo tres días de cumpleaños", ha añadido emocionada. Aunque Aldón y Ortega Cano se habían encontrado en privado en varias ocasiones, esta era la primera vez que veían cara a cara en un evento público, lo que generó cierta expectativa entre los presentes.

Sin embargo, fuentes cercanas a la expareja revelaron que hubo cierta tensión entre Ana María y Gloria Camila durante la velada. Ambas trataron de evitar cruzar miradas o coincidir en el mismo espacio, mostrando una actitud distante. A pesar de ello, el reencuentro entre Aldón y Ortega Cano se desarrolló sin mayores incidentes y se pudo disfrutar de la fiesta sin contratiempos.

En cuanto a la nueva pareja de Ana María Aldón, la diseñadora no ha dudado en expresar su felicidad. "Me siento la mujer de su vida, me hace sentir que soy su prioridad y aunque llevamos poco tiempo nos hemos dicho muchas cosas y me hace muy feliz", ha asegurado con una sonrisa en el rostro. Aunque no se revelaron detalles sobre la identidad de su nuevo novio, Aldón dejó claro que está viviendo un momento emocionalmente positivo.

La fiesta de cumpleaños de El Turronero, fue un evento espectacular que reunió a numerosos famosos en una celebración por todo lo alto. Aunque el reencuentro entre Ana María Aldón y José Ortega Cano fue uno de los momentos más destacados de la velada, la fiesta transcurrió sin incidentes y los invitados pudieron disfrutar de una noche llena de alegría y diversión.