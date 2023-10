Ana María Aldón no puede más: podría dejar la televisión por este durísimo motivo

Ana María Aldón es uno de los rostros habituales del fin de semana de Telecinco. La colaboradora de Fiesta es asidua del formato presentado por Emma García y, de vez en cuando, le toca hablar acerca de su vida privada. Ha sido el caso de este mismo fin de semana, cuando la diseñadora se ha mostrado muy enfadada y vulnerable por el último episodio al que se ha tenido que enfrentar.

Ana María Aldón ha denunciado haber recibido muchísimas críticas durísimas a través de las redes sociales. La de Sanlúcar de Barrameda ha asegurado que se plantea dejar la televisión para no mantenerse en el ojo del huracán y que los haters dejen de cebarse con ella. "Yo estoy ahí porque es una ilusión que tengo y que quiero compartir con la gente que se sigue, que es muchísima, gente que me adora, que me manda unos mensajes extraordinarios", ha espetado.

"Pero hay otra gente que se dedican a humillar, a insultar, solo porque soy un personaje público. Eso no da derecho a nadie a humillar, insultar, a vejar, a decir barbaridades. Me afecta muchísimo", ha sentenciado Ana María, que no pasa por su mejor momento anímico y de salud mental.

"A esa gente le voy a recordar que yo tengo un problema y me cuesta cada día luchar por la vida, y también me hundís. Lo que pasa es que yo sé lo que valgo, quien no sabe lo que valgo sois vosotras, porque en su mayoría son mujeres y por eso digo vosotras. No tenéis derecho a hacer eso ni conmigo, ni con nadie, porque yo no le falto el respeto a nadie", ha culminado, generando una ovación en plató.

Desde su dolorosa ruptura con José Ortega Cano, Ana María Aldón pasa por un mal momento de salud mental. La diseñadora podría estar haciendo frente a una dura depresión, a la que se le unen momentos de ansiedad aguda. Es por ello que es importante que la de Sanlúcar de Barrameda no se fije en lo que comentan las redes sociales sobre ella, siempre tan críticas y feroces bajo la seguridad del anonimato.