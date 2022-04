Ya sabemos qué canción del Benidorm Fest oirás en la Feria

Llega el buen tiempo y con él las mejores ferias. Los andaluces se preparan para disfrutar de las semanas más festivas del año, con la entrada a la primavera como maestra de ceremonias. Si algo está claro es que, tras la pandemia, las casetas disfrutan de la nueva normalidad para dar rienda suelta a los bailoteos, la buena música y la fiesta en hermandad y compañía. Revisando los temazos que pueden sonar este año en la Feria, resalta un dúo muy flamenco, de pata negra, con el que seguro se endulzará más de uno. Las Azúcar Moreno.

Encarna Sánchez y Toñi Salazar deslumbraron a la audiencia del Benidorm Fest con su festivo Postureo. La canción de las Azúcar Moreno rebosa jolgorio y mamarracheo, convirtiéndose en la opción perfecta para bailar en la Feria, siempre rebujito en mano. Si bien la andadura de las hermanas en el Benidorm Fest fue corta, Postureo se mantiene activa en las plataformas digitales, convirtiéndose en un himno más en las fiestas eurovisivas.

Azúcar Moreno, sinónimo de fiesta y felicidad

Toñi y Encarna enamoraron al país entero en 1990, cuando representaron a España en el festival de Eurovision, celebrado en la ciudad de Zagreb. Con su popular tema Bandido, una fusión de música dance y flamenco, las Azúcar Moreno consiguieron volver a España con un fantástico quinto puesto. De hecho, Bandido fue seleccionada en 2005 por la Unión Europea de Radiodifusión como una de las mejores canciones y actuaciones de la historia del certamen.

Más de treinta años después, el dúo flamenco volvió a introducirse en la carrera eurovisiva, esta vez participando en el Benidorm Fest, la preselección de España para escoger a nuestro representante de Eurovision 2022. Encarna y Toñi defendieron Postureo, un tema muy bailable, con toques latinos, que no dejó indiferente a nadie. El jurado del Benidorm Fest las puntuó al alza, pero no consiguieron convencer al público, que llevó a las Azúcar Moreno a diluirse en azúcar glass. "No queríamos ofrecer algo nuevo, nos decían que había que innovar y no. Azúcar Moreno es lo que es. Fuimos fieles a nosotras mismas", señaló Toñi Salazar tras ser eliminadas del festival, asegurando que su sello estaba más que presente. Un sello que las llevará a sonar en más de una caseta este año, demostrando que el éxito está más allá de las votaciones.