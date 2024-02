Pilar Rubio habla de esta manera tan poco usual sobre Sergio Ramos

En medio de la vorágine de especulaciones y rumores que han rodeado su vida personal en los últimos meses, Pilar Rubio ha decidido alzar su voz y aclarar de una vez por todas cómo se encuentra su matrimonio con el futbolista Sergio Ramos. En una entrevista exclusiva con Harper's BAZAAR, la reconocida modelo, actriz y presentadora no solo despejó las dudas, sino que también dejó en claro su postura frente a los chismes y comentarios malintencionados que han circulado.

Con una actitud segura y decidida, Rubio expresó que le resulta indiferente lo que puedan decir de ella, ya que la mayoría de los comentarios son falsos. Reconoció sentirse especialmente afectada por los rumores provenientes de sus propios colegas de profesión, de quienes considera que deberían tener un mínimo de respeto. "Me afecta que esos rumores vengan de mis compañeros de profesión, a los que yo considero compañeros, y creo que a mí me tendrían que considerar también como lo que soy, compañera", ha afirmado con firmeza.

A pesar de la atención mediática que rodea su vida privada, Pilar Rubio ha asegurado que ahora se ve menos afectada que en el pasado. Con 45 años, Pilar ha aprendido a enfocarse en lo que realmente importa y a no dejar que las opiniones ajenas influyan en su paz interior. "Soy más madura en ese sentido y no me dejo influenciar por esas cosas ni me afectan para nada, sobre todo de gente que ni conozco", puntualizó.

En cuanto a su relación con Sergio Ramos, Rubio describió este momento como "el más bonito en que me puedo encontrar, un momento tranquilo, un momento de paz". Destacó el papel fundamental que juega su esposo como su apoyo y el padre de sus hijos, enfatizando la importancia de la familia en su vida.

Sin embargo, no dudó en criticar la mentalidad retrógrada y machista que a veces tiene presencia en ciertos comentarios sobre el papel de la mujer en el matrimonio. "¿Qué debemos estar todo el día juntos? ¿También Sergio me tiene que acompañar a votar o cómo es la movida? Yo alucino, es retrógrado y machista", ha expresado con contundencia.

Con esta entrevista, Pilar Rubio ha dejado claro que su vida personal es eso, personal, y que no permitirá que los rumores y chismes afecten su paz interior ni su relación con su esposo. Su mensaje de madurez, resiliencia y empoderamiento resuena como un recordatorio de la importancia de centrarse en lo verdaderamente importante en la vida.