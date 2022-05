Estos son los países que participan esta noche en la segunda semifinal de Eurovision

Esta noche sigue el furor de Eurovision con la celebración de su segunda semifinal. Con todos los ojos puestos en Chanel, que al formar parte del Big Five no debe someterse a esta segunda ronda de votaciones, La 1 emitirá a partir de las 21.00h el segundo gran evento de esta semana eurovisiva.

En la segunda semifinal actuarán 18 países, entre los cuales se encuentran los representantes de Australia, Azerbaiyán, Bélgica, Chipre, Estonia, Finlandia, Georgia, Irlanda, Israel, Macedonia del Norte, Malta, Montenegro, Polonia, República Checa, Rumanía, San Marino, Serbia y Suecia. Esta vez, España puede votar y decir la suya.

Finlandia: The Rasmus con "Jezebel"

The Ramsus ha llenado grandes pabellones, pero en la actualidad no pasan por su mejor momento como grupo. Eurovision les va a servir para volver a ponerse en el foco musical, ahora que cumplen 30 años de carrera. Jezebel es una apuesta rockera y comercial, con ciertos tintes de oscuridad.

Israel: Michael Ben David con "I.M"

Una de las candidaturas más queer de la historia de Israel en el festival. Con el coelctivo LGTBI israelí muy satisfecho, I.M es una canción muy festiva, con tintes étnicos y ritmos muy frenéticos y animados. Lo típico a lo que nos tienen acostumbrados en Eurovision.

Serbia: Konstrakta con "In Corpore Sano"

Nunca una persona se había lavado las manos delante de tantísimos europeos. Ana Duric, cantante de Konstrakta reivindica la importancia de tener una vida saludable, pero también tiene pequeños toques de crítica política. Es una canción entretenida y creativa, alejada de lo sumamente comercial.

Azerbaiyán: Nadir Rustamli con "Fade To Black"

Nadir tiene 22 años y ha participado en La Voz de Azerbaiyán. La candidatura de Azerbaiyán es también una balada, que va in crescendo añadiendo elementos de epicidad. El momento álgido de Fade to black es cuando Nadir canta prácticamente a cappella, con el piano sonando de fondo.

Georgia: Circus Mircus con "Lock Me In"

Cabalgando entre los noventa y los dos mil, Lock me in juega con el surrealismo, convirtiéndose en una de las propuestas más atrevidas de Georgia. Pese a ser divertida, la canción se queda a medio gas, no acaba de volverse lo loca que nos gustaría.

Malta: Emma Muscat con "I Am What I Am"

Si Mr. Wonderful fuese una canción, sería I am what i am de Emma Muscat, la candidatura de Malta para la vigente edición de Eurovision. Si bien es una canción bien intencionada, la apuesta maltesa pasa sin pena ni gloria, quedándose en el olvido de los espectadores rápidamente.

San Marino: Achille Lauro con "Stripper"

Achille Lauro es un provocador nato y lo sabe. Al más puro estilo Mäneskin, la candidatura de San Marino está llena de eyeliners negros, estilo rockero y muchas miradas sensuales a cámara. Una buena candidatura y atrevida para un país como San Marino.

Australia: Sheldon Riley con "Not The Same"

Australiia se ha presentado en Turín con una de las candidaturas más emocionales. Sheldon Rilley tiene diagnosticado síndrome de Asperger y en Not the same habla de cómo tuvo que cambiarse de colegio hasta en 14 ocasiones por culpa del acoso escolar. Su voz es preciosa y promete sacar la lagrimita a media Europa.

Chipre: Andromache con "Ela"

Ela es pegadiza, como el resto de canciones que ha propuesto Chipre en sus últimas candidaturas. La canción interpretada por Andromache une el folclore con el sonido electrónico habitual en el pop de la década actual. Además, tiene una gran voz, que suma mucho al resultado final de la candidatura.

Irlanda: Brooke con "That's Rich"

La canción de Irlanda es muy pegadiza. La artista es reconocida en el país, pues quedó tercera en La Voz de Irlanda. Ahora se enfrenta a su particular reto eurovisivo, con una canción que suena a antiguo. Pese a todo, la canción no está mal y es probable que se clasiifique para la final.

Macedonia del Norte: Andrea con "Circles"

Lenta e insulsa. No creo que Andrea pase con su Circles a la final del próximo sábado. El estribillo no se reconoce del resto de la canción y parece que en cualquier momento va a llegar al clímax pero verdaderamente nunca lo hace.

Estonia: Stefan con "Hope"

Stefan tiene 23 años y es famosísimo en Estonia. Pese a que tiene el apoyo de todo su país, Hope es poco esperanzadora. Es bastante insulsa, se queda en nada, muy floja.

Rumanía: WRS con "Llámame"

Hola mi bebebe, llámame llámame… Un temazo que ha caído en gracia en España, pero que no tendrá tanto recorrido en el resto de Europa. WRS es el divo rumano de esta edición, demostrando que con actitud se puede conseguir un pasaporte a la final del próximo sábado.

Polonia: Ochman con "River"

Otro chaval de 22 años que ganó La Voz de su país. Su voz es su mayor herramienta para colarse en la final de Eurovision. Ochman nació en Estados Unidos, pero tiene raíces polacas provenientes de sus padres. De hecho, su voz viene de cierta genética, pues su abuelo fue un famoso tenor polaco.

Montenegro: Vladana con "Breathe"

Es la tercera vez que intenta representar a su país en Eurovision y esta vez lo ha conseguido. La canción, Breathe, es una bocanada de aire fresco entre las baladas con las que compite. La candidatura tiene un componente emocional muy notorio, pues compuso la letra para su madre, que falleció por coronavirus.

Bélgica: Jérémie Makiese con "Miss You"

Otro ganador de La Voz, esta vez en la versión belga. La canción es otra balada, con giros vocales muy interesantes. Jérémie canta muy bien, desgarra la voz dándole un toque muy emotivo a la canción y domina el falsete como nadie. Aun así, la candidatura se queda un poco floja, plana.

Suecia: Cornelia Jakobs con "Hold Me Closer"

Una de las claras favoritas de la edición. Si ganara, Suecia empataría en número de victorias a Irlanda, que en la actualidad ostenta el primer puesto en el podio eurovisivo. La canción es delicada pero comprometida en la relación cantante-espectador, lástima que la RAI haya arruinado la realización con la que sorprendió en su preselección. Pase asegurado.

República Checa: We Are Domi con "Lights Off"

We are domi es un trio juvenil muy curioso. Con el electro pop de vanguardia muy presente, los checos presentan una propuesta muy potente, al puro estilo Dua Lipa.