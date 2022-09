Omar Sánchez besa a Marina y habla de Raquel Lozano: "Nunca hemos sido novios"

En la pesadilla siempre hay hueco para el amor. O al menos para las carpetas. Omar Sánchez y Marina Ruiz se posicionan como la primera pareja de Pesadilla en el paraíso, demostrando que hasta en una granja cochambrosa se pueden encontrar motivos para que haya mariposas en el estómago. Ambos tienen mucha química y han conectado desde el primer minuto. De hecho, Marina se convirtió en la capataz del grupo y decidió compartir su recompensa con Omar: dormir en una habitación con cama de matrimonio.

Esa habitación ha presenciado los primeros acercamientos físicos de la pareja. Marina dio un sensual masaje a Omar, que acabó con ambos bajo las sábanas "haciendo la cucharita". Con besito de buenas noches incluido, Marina espetó un tierno "te vas a dormir feliz hoy". A la mañana siguiente, Marina era un saco de nervios. "Me sentía a gusto, pero a ver si se van a pensar que me puedo acercar por interés. Se nota que no. La sonrisilla que se nos pone desde el primer momento. También pueden pensar que Omar lo hace por venganza", le explicaba a Daniela.

Por su parte, y como auténticas viejas del visillo, Israel Arroyo y Pipi Estrada no han dudado en comentar, prácticamente en directo, el minuto y resultado de la relación. El colaborador de Sálvame ha asegurado que Omar trae todo preparado de casa. "La relación de Omar y Marina tiene un tufo muy raro. A Omar el breve le puede salir el tiro por la culata", ha objetado Estrada.

En cuanto a la relación que tiene fuera Omar, el canario asegura que "Raquel y yo nunca hemos sido novios". Ante la atenta mirada de sus compañeros, el exmarido de Anabel ha detallado que "lo que siento por Marina es diferente que lo que siento por Raquel. Si tengo que elegir, me gustaría seguir conociendo a Marina. Quiero disfrutar esto como si fuera lo último que fuera hacer".

Entre tanta declaración, Omar también ha tenido tiempo para recordar a Anabel Pantoja. "Ella vino a Gran Canaria y yo estaba en una discoteca y la vi. Después entré a Supervivientes y al volver ella quiso casarse. Yo vi cosas que no me gustaron y aun así me casé. Nunca entendí por qué nos casamos si aquello estaba muerto", ha detallado el canario, que asegura que se ha comido la ruptura él solito.