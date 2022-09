Pablo Carbonell no dormiría nunca con Isabel Pantoja: así fue su visita con los Toreros Muertos

Pablo Carbonell continua con la gira de su grupo musical, Los Toreros Muertos. Con bolos durante todo el mes de septiembre en localidades como Trigueros, Tomares y Loeches, la banda está recorriendo gran parte del territorio nacional, visitando los sitios más recónditos de nuestro país. En una de sus rutas en furgoneta han hecho parada en un polémico lugar en el que han asegurado que no dormirían por nada en el mundo: Cantora.

Pablo Carbonell ha publicitado a través de su perfil de Instagram su paso por la casa de Isabel Pantoja. "Caminito a Zahara, nos esperan unos espetos, el escenario del Chiringuito El Pez Limón, unos chapuzones y un sitio para dormir que no es este", ha objetado el cómico. Carbonell ha adjuntado una instantánea en la que podemos ver a los integrantes de la banda ante el cartel de la puerta de entrada de Cantora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pablo Carbonell-LLTTMM (@pablocarbonelloficial)

La publicación ha causado muchas risas entre los seguidores del artista, que no han dudado en acercarse a Zahara para verle cantar. "Ayer volví de Zahara, he dormido en la Sierra de Madrid y me he venido al teatro Juan Bravo de Segovia para hacer promoción de mercado de amores", aseguraba Carbonell en otra publicación de Instagram. "Mañana creo que me veréis en el programa de Susanna Griso y por la noche concierto en Loeches con Los Toreros Muertos. Yo elegí esta profesión para no trabajar. Debía estar loco", culminaba.

Sin duda, trabajo no le falta a Pablo y su banda. Desde que reanudaran su actividad en 2007, tras un periodo dorado entre 1984 y 1992, el grupo formado por Pablo Carbonell, Many Moure, Guillermo Piccolini y Alberto Moraga ha recorrido centenares de escenarios. Una faceta poco reconocida del popular actor, que compagina con sus trabajos en teatro y televisión.