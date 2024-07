Esta mujer puede complicarle mucho las cosas a Carlo Costanzia: Alejandra Rubio muy decepcionada

Carlo Costanzia, hijo de la famosa modelo Mar Flores, se está enfrentando a un desafío creciente en la gestión de su fama. A pesar de haber crecido en el mundo del espectáculo, parece que el joven actor y modelo está teniendo dificultades para manejar las complicaciones que vienen con la notoriedad. Su último conflicto involucra a la reportera Marta Riesco, quien se ha convertido en su nueva enemiga pública.

El conflicto comenzó cuando Marta Riesco, colaboradora del programa Ni que fuéramos Shh, acudió al barrio de Vallecas, donde reside Carlo, para hacerle algunas preguntas sobre su relación y embarazo con Alejandra Rubio y su suegra, Terelu Campos. Sin embargo, Carlo no tuvo su mejor día y se enfrentó con Marta, mostrando una actitud que la reportera calificó como de "sinvergüenza".

/ INSTAGRAM

En contraste, Carlo se mostró mucho más amable en su entrevista en el programa De viernes, donde compartió plató con Terelu Campos para demostrar su buena sintonía. Este comportamiento dispar ha molestado a Marta Riesco, quien no dudó en expresar su descontento públicamente. En Ni que fuéramos Shh, la periodista criticó duramente a Carlo por sus comentarios y actitudes: "Habló de mí sin nombrarme, y luego me pareció de un impresentable las cosas que estaba diciendo... Él se debe de pensar que tú haces una exclusiva, ganas un pastón y no te pueden esperar a la puerta de tu casa, que nadie te puede hacer una pregunta por la calle... porque él considera que eso no está bien".

Riesco también se mostró indignada por la respuesta de Carlo sobre su relación con Alejandra Rubio en el programa De viernes, acusándole de no ser consciente de su situación: "Cuando le preguntan si está enamorado de Alejandra y dice 'no, yo es que de eso no voy a hablar'... ¿A qué se cree que ha ido a De Viernes? ¿A hablar de su carrera como actor?".

/ Ten

El desencuentro en Vallecas fue otro punto de tensión. Marta Riesco desmintió las afirmaciones de Carlo sobre el incidente: "No llamamos a ningún timbre, no dijimos 'Carlo, Carlo, una entrevista'... Y por cierto, quiero recordar que cuando estábamos hablando con su amigo Johnny, debe de ser que estaba muy entretenido y él abrió la puerta voluntariamente hasta tres veces, y me dio con un puntero láser", acusó.

Marta Riesco concluyó con una dura crítica a Carlo, enfatizando las responsabilidades que vienen con la fama: "Creo que ganar la pasta que está ganando tocándose el bolo tiene consecuencias. Han hecho dos exclusivas en dos semanas, y tiene que entender que eso tiene un peaje, y el peaje es que interesa todo lo que haga", afirmó. La reportera también criticó la falta de cortesía de Carlo, recordando un incidente en el que le negó agua a ella y a su compañero en un día caluroso.

El enfrentamiento entre Carlo Costanzia y Marta Riesco ha añadido un nuevo capítulo al drama de la vida pública del joven actor, dejando claro que la fama no solo trae brillo, sino también conflictos y retos constantes.