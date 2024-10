El motivo por el que Gloria Camila rompe su relación con David García

Gloria Camila Ortega, hija del torero Ortega Cano y una de las figuras más mediáticas de la televisión española, ha anunciado el fin de su relación con David García, su pareja durante cinco años. La joven, que llevaba un tiempo sin aparecer junto a David en redes sociales ni en eventos públicos, ha decidido poner fin a las especulaciones y ha compartido la noticia con sus seguidores a través de Instagram.

En un mensaje emotivo y directo, Gloria Camila confesó que “tras cinco años de mucho amor y momentos bonitos”, tanto ella como David han decidido tomar caminos separados. A pesar de los rumores de crisis que ya circulaban desde hace meses, la joven ha aclarado que no hay culpables en la ruptura y ha pedido respeto ante esta nueva etapa de su vida. “Me quedaré con el recuerdo bonito de la relación que hemos tenido”, comentó, mostrando su gratitud por los momentos vividos.

Historia de Gloria Camila a través de instagram / @gloriacamilaortega

Los rumores de crisis entre Gloria Camila y David no son nuevos. En las últimas semanas, había sido evidente la ausencia de David en los eventos a los que Gloria Camila asistía sola. La pareja, que siempre mantuvo una relación discreta pese a la exposición mediática de Gloria, ya no se sigue en redes sociales, lo que confirmaba las sospechas de que algo no andaba bien entre ellos. Sin embargo, David aún sigue algunas cuentas de fans de la hija de Ortega Cano, lo que ha sido tema de conversación entre los seguidores de la expareja.

El anuncio de la ruptura llega en un momento delicado para Gloria Camila, quien está muy pendiente de la salud de su padre, que sufrió una caída recientemente. Cuando le preguntaron por su situación sentimental, la joven evitó hablar de David, limitándose a decir que “todo estaba bien”, aunque ya era evidente que las cosas no marchaban como antes.

A pesar de todo, Gloria Camila ha dejado claro que no guarda rencor hacia David y que siempre tendrá un buen recuerdo de su relación.