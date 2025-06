Montoya reaparece junto a su familia después del plantón en 'Supervivientes'

Supervivientes terminó hace más de una semana, la gala final fue el último momento en el que se pudo ver a Montoya sonriendo y compartiendo momentos únicos y especiales tanto con sus compañeros como con la audiencia, a partir de ahí todo se torció para el de Utrera. La gala del jueves en la que aparecieron Anita y Montoya se aclaró la situación que había entre ellos y Anita desveló que su expareja no le hablaba, tan sólo mantenía un trato cordial.

Tras varios desencuentros esa misma noche entre los dos grandes protagonistas de la edición fue Sandra Barneda la que intentó mediar entre Anita y Montoya para que aclarasen qué era lo que le había dolido a cada uno y que pudieran llegar a un entendimiento. Durante esa gala se pudo ver a un Montoya absolutamente desbordado por las emociones y todavía en shock por todo lo vivido en Honduras y reencontrarse con la realidad.

Anita aprovechó el momento para contar cosas que había callado durante el concurso y esto le supo al sevillano como una traición del más alto grado. Desde entonces, los que compartieran cama en los Cayos Cochinos no han vuelto a hablar e incluso Montoya ha bloqueado a Anita en WhatsApp, tal y como lo ha reconocido ella.

Lo vivido en Supervivientes ha sido complicado de digerir para Montoya que no ha dudado en borrar muchos de los vídeos del concurso que se habían compartido desde su cuenta en redes sociales y se especula que podría estar enfadado con la organización del programa, a excepción de Jorge Javier Vázquez. Montoya no acudió a la fiesta de despedida en la que estuvieron todos los participantes de esta edición y tampoco acudió al debate final presentado por Carlos Sobera.

El presentador detalló los motivos por los que el de Utrera no se encontraba en plató ese día. "Montoya no está aquí con nosotros porque, tal y como habéis podido ver todos, concretamente el pasado jueves, no fue una noche fácil para él. Tampoco lo han sido los últimos meses, porque ha encadenado dos realities: La isla de las tentaciones y Supervivientes. Las dos han sido experiencias muy importantes en su vida, pero que también le han requerido un alto grado de exigencia y de implicación emocional. Por recomendación médica, Montoya se encuentra en su casa, descansando", explicaba Sobera el pasado domingo.

Desde entonces no se sabe nada acerca de cómo se encuentra Montoya, lo único que se ha podido averiguar es que habría vuelto a casa de sus padres para refugiarse de todo lo que se habla y dice de él tras su participación en Supervivientes. El joven se encuentra muy abrumado y no tiene ganas, de momento, de afrontar su realidad, por esta razón salió de su casa en Utrera con sus familiares haciéndole de "guardaespaldas" y un coche lo recogía en la misma puerta para evitar responder a las preguntas de la prensa que allí se encontraba.

Montoya lucía gafas de sol y una gorra para evitar ser reconocido, lo que no esperaba que un equipo de grabación estuviese apostado en la puerta de su casa esperando que saliera. Sus padres también salieron y no quisieron hacer ningún tipo de declaración ni acerca de su hijo ni del concurso en general, prefieren mantenerse al margen.