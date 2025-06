Anita Williams pone punto y final a su relación con Montoya: "El amor no se va en tan poco, pero necesito tiempo"

Supervivientes ha finalizado y la aventura que unió de nuevo a Anita y a Montoya parece que ha tenido un final inesperado para ambos, la catalana esperaba que tras su paso por los Cayos Cochinos y después de haber acercado posturas, la relación con su exnovio podría recuperarse y volver a estar juntos una vez instalados en España. No obstante la realidad ha sido otra y Anita lo tiene claro: "el amor no se va en tan poco tiempo".

Montoya no tiene cabida en la vida actual de Anita que ya ha puesto rumbo a Barcelona para disfrutar de su hijo y el resto de su familia. La joven ha tenido muy presente a su retoño durante toda su estancia en Honduras y se ilusionaba con la idea del que de Utrera volviera a la vida de su hijo, algo que inesperadamente no va a pasar. "Ya me llevo esperando este momento 113 días y tengo muchas ganas de estar con mi hijo, de comérmelo y de decirle que la mamá ya no está trabajando", reconocía Anita emocionada antes de viajar en tren hacia su casa.

La joven ha relatado que a pesar de haber estado en contacto diario con su hijo desde que llegó, ha preferido mantenerlo al margen en estos días porque ha sido todo muy caótico y además, tenía mucho trabajo que hacer. "He estado en videollamada todos los días con él, pero al final traerlo aquí a Madrid hubiera sido un error porque no hubiera podido pasar tiempo de calidad con él y al final, pues es lo que quiero, lo que necesito, lo que se merece y lo que me va a curar", dejando claro que el motivo de esa cura es la ruptura definitiva con Montoya.

Anita habla de Montoya y su plantón en 'Supervivientes 2025'

La concursante de Supervivientes ha mostrado empatía por el estado emocional en el que se encuentra Montoya y ha querido justificar las razones por las que el de Utrera no apareció en el debate final del concurso. "Yo tengo a lo mejor otra manera de gestionar las cosas. Mi psicóloga me está también ayudando mucho durante estos días, pero sí que es verdad que no todo el mundo tiene la capacidad de poder gestionarlo de la misma forma y yo entiendo que se haya quedado también en su casa, porque a lo mejor necesita más su tiempo".

"Creo que él es una muy buena persona, pero es lo que decía antes, que a veces no sabe gestionar las cosas" ha expresado, confirmando que aunque le desea lo mejor, 'el bloqueo sigue existiendo' y ella ha decidido pasar página: "Creo que ahora mismo necesito tiempo para mí, para mi hijo, para mi familia, porque al final, pues, yo sí que también necesito esa cura que me he dado cuenta de que a lo mejor no estaba hablando de mi familia", relataba Anita.

A pesar de que la relación entre ellos ahora mismo no pasa por su mejor momento, Anita ha dejado claro que si en el futuro Montoya quiere contar con ella podrá hacerlo. "A mí siempre me va a tener para lo que quiera, porque aunque no seamos pareja, creo que se puede tener un trato cordial y creo que todo lo que nos hemos querido no hace falta que se tire a la basura".

Anita revela que sigue enamorada de Montoya, pero es algo que se pasará: "el amor no se va en tan poco tiempo" y ha afirmado que "también os digo que me estoy enamorando un poquito más de mí que ya falta me hacía".