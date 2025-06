Montoya da plantón a 'Supervivientes': los motivos por los que no ha acudido al debate final

El domingo se vivía la última gala de Supervivientes 2025, todos los concursantes se reunían en el plató de Mediaset para zanjar las polémicas que habían surgido a lo largo del concurso y poner punto y final a esta edición tan apasionante. Aunque no se esperaba que faltase Montoya, el sevillano ha sido la única persona del programa que no ha participado en este debate y se ha quedado en casa por un motivo de peso.

Desde hace varios días se viene comentando en redes sociales y en otros medios que Montoya estaría enfadado con la organización de Supervivientes. Por esa razón habría borrado algunos de los vídeos que se ha compartido desde su cuenta de Instagram que lo vinculaban al programa. Tampoco acudió a la fiesta de despedida en la que fueron todos los participantes y se sospechaba que no acudiría al debate final presentado por Carlos Sobera.

El presentador vasco ha sido el responsable de averiguar si en el camerino estaba Montoya y quiso que fuese Anita la que abriese la puerta para descubrir si finalmente su exnovio había podido estar presente en esta jornada o no. Tras mucho rato de espera, la catalana abrió la puerta y reveló que el de Utrera no se encontraba en las instalaciones de Telecinco.

Motivos por los que Montoya da plantó a 'Supervivientes'

Carlos Sobera ha sido el responsable de dar las explicaciones pertinentes acerca de la ausencia de Montoya en este debate final. "Cuando pasan este tipo de cosas, suele haber una razón o un motivo de peso. Montoya no está aquí con nosotros porque, tal y como habéis podido ver todos, concretamente el pasado jueves, no fue una noche fácil para él. Tampoco lo han sido los últimos meses, porque ha encadenado dos realities: 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'".

El presentador continuaba: "Las dos han sido experiencias muy importantes en su vida, pero que también le han requerido un alto grado de exigencia y de implicación emocional. Por recomendación médica, Montoya se encuentra en su casa, descansando". Montoya se encuentra actualmente muy sobrepasado por la situación vivida durante el concurso y el shock que ha sufrido al llegar de Honduras. Los médicos han estimado oportuno que lo que debe hacer en estos momentos es alejarse del foco de estrés y descansar.

Carlos Sobera ha querido mandarle un cariñoso mensaje a Montoya y desearle lo mejor. "No está bien. Desde aquí lo que vamos a hacer es mandarle un abrazo enorme a Montoya y te deseamos que te recuperes cuanto antes", expresaba el presentador. Anita se ha quedado desilusionada al no encontrar a su ex en el camerino, pero ha entendido que debe descansar y reponerse después de todo lo vivido en la última semana.

La joven aprovechó la ocasión para hacerle una petición a Sobera y decirle que dejaran el tema de ambos apartado porque ella también está saturada y necesita descansar. Anita quiso mandarle también un mensaje de ánimo. "Que se recupere pronto y pase tiempo de calidad con los suyos. Y que no coja el teléfono para nada, solo para hablar con la gente que lo quiere y con quien él quiera".