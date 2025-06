Anita Williams estalla contra Montoya y desvela su gran secreto de 'Supervivientes 2025': "Lo oculté, ahora cuento la verdad"

La relación de Anita y Montoya ha sido uno de los temas más debatidos a lo largo de esta edición de Supervivientes, los dos jóvenes llegaron muy dolidos a Honduras y el paso del tiempo parecía que había puesto cada cosa en su lugar y había llegado el perdón y la reconciliación entre ellos. Al menos eso pensaba Anita que se ha sentido muy decepcionada con el de Utrera tras acabar la final del concurso que los volvió a unir.

Los rumores de distanciamientos entre la pareja comenzaron a circular al día siguiente de la final vivida el 17 de junio, la actitud de Montoya era lo que se ponía en tela de juicio y es que el sevillano parecía no querer saber nada de Anita. En el debate de los finalistas, presentado por Sandra Barneda ha quedado claro que lo que había entre ellos ha quedado completamente roto y que están muy distanciados. Anita ha querido ser sincera a lo largo de la noche y ha revelado el secreto que ha estado guardando con mucho celo desde hace tres meses.

La presentadora ha querido saber cuál era la relación actual entre Anita y Montoya y le ha preguntado a los dos implicados por separado para luego juntarlos y conocer la versión de cada uno. La catalana ha revelado uno algo que ha sido la punta que ha colmado el vaso y que ha supuesto que Montoya se distancie aún más de ella después de haber hecho esta confesión públicamente.

Anita cuenta toda la verdad acerca de ella y Montoya

Sandra Barneda le preguntaba a Montoya qué era lo que había sucedido en las últimas horas como para que le hubiese dejado de hablar a Anita y el sevillano ha respondido con mucha claridad, pero arremetía contra su exnovia al hablar de unos audios. "Me contaron que se han visto audios muy graves. Al que quiera le presto mis zapatos, es mucha información". Anita muy sorprendida ante la actitud de Montoya se ha cansado de la situación y lanzaba una amenaza que acababa convirtiéndose en un bombazo.

"Todo lo que no he hablado en dos años, lo hablaré ahora", comenzaba diciendo la joven. La tensión entre ellos era palpable a través de la pantalla y ha habido un momento en el que Anita se ha levantado y se ha dirigido a su compañera Makoke y le ha confesado la verdad. "Makoke, perdón, tenías razón, en Playa Misterio sí que hubo sexo, estoy harta de que no me entienda nadie, ahora estoy contando la verdad y estoy hasta temblando".

Esta afirmación ha provocado que Montoya se enfadase aún más y visiblemente afectado ha terminado abandonando el plató. El de Utrera no esperaba que su exnovia fuese a revelar esa información y se ha visto completamente desbordado. Anita, por su parte, también rompía a llorar al ver como la posible reconciliación con Montoya se esfumaba después de haber revelado el mejor secreto de la edición y afirmaba "yo tampoco quiero esto".

Montoya necesita distancia de Anita

El sevillano tras una pausa publicitaria volvía envuelto en llanto al plató para intentar zanjar este asunto y se ha intentado defender. "Me parece muy ruin, que lo demuestren. La estuve abrazando y dándole cariño. Tengo una familia, yo no tengo necesidad de callarme eso", afirmaba el joven muy desconsolado. Montoya declaraba que él se ha dejado llevar en algunos momentos con ella porque la ha amado y ha dejado claro que él no tiene ninguna necesidad de pasar por eso. "Yo lo que quiero ya es ser feliz Sandra, llevo ya mucho", repetía cansado de tener que dar explicaciones.

El participante de La isla de las tentaciones ha dejado clara cuál es su postura actual acerca de su relación con Anita. "Necesito mi distancia y mi tiempo. Llevo mucho tiempo… He empalmado una cosa con otra". Anita se expresaba y decía que para Montoya era más importante lo que pensase su familia y la gente acerca de su relación que sus propios sentimientos y que a ella no le pasaba lo mismo, le daba igual la opinión de los demás. Viendo el final que ha tenido su historia con Montoya, la catalana ha confirmado que habría sido su concurso diferente y si hubiera sabido lo que ha pasado, "sabiendo lo que sé hoy en día lo hubiera hecho muy distinto", sentenciaba la joven.