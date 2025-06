Pelayo Díaz revela la confesión que le hizo Montoya en 'Supervivientes 2025': "Notaba fijación"

En el debate de los finalistas de esta edición la tensión ha sido la emoción más presente, Sandra Barneda ha intentado mediar entre los concursantes para que el programa se desarrollase con normalidad, pero ha sido imposible. Montoya ha tenido que librar más de una batalla y es que primero le ha tocado enfrentarse a Anita y aclarar cuál es la situación en la que se encuentra su relación. Momentos más tarde, ha sido la hora de que el sevillano resolviera sus problemas con Pelayo Díaz.

El pasado martes, durante la final de Supervivientes, ambos quisieron sellar una tregua y acabaron incluso con un abrazo, pero el panorama era muy diferente este jueves por la noche. Su enemistad que comenzó en Honduras se mantiene fuera del concurso y es que Pelayo ha hablado acerca de su relación con Montoya y ha afirmado que en la isla sentía cierta "fijación" y "obsesión" por parte del sevillano hacia él. Unas declaraciones muy polémicas que han afectado al de Utrera.

Pelayo Díaz y Montoya enfrentados tras 'Supervivientes 2025'

El diseñador se ha sentado en el programa ¡De Viernes!, tras su expulsión del concurso y ha revelado una noticia impactante que incumbe a Montoya. "Yo hubo momentos en los que pensé que yo le gustaba. A veces me pregunté si era gay y yo le gustaba. Es una sensación. Partimos de que yo tengo muy mal radar, yo nunca sé ni me pregunto quién es, ni con quién le gusta a la gente acostarse, no es de mi incumbencia. Pero es verdad que yo notaba una fijación y una obsesión que yo he notado con gente con la que me acabo acostando", explicaba Díaz en el programa.

Durante la gala presentada por Sandra Barneda se le ha preguntado acerca de este tema y el gallego se ha mostrado tajante con su postura. "Suscribo cada palabra. Y ahora voy a hacer una advertencia, y no suelo hacer advertencias. Como esta persona vuelva a atacarme físicamente, yo me levanto de aquí y me voy. No haces otra cosa que meterte físicamente, ten palabra y rebate las cosas", le advertía Pelayo a Montoya. El sevillano se quedaba a cuadros y respondía: "me está dando un poco de apuro esta situación".

Tras la intervención de la presentadora que quería mantener la calma en el plató, ha sido Montoya el que ha tenido el turno de palabra y le ha respondido a Pelayo Díaz. "Me has llamado gay. ¡Qué vivan los gays de España! Tú me has llamado gay, pero me da igual. ¿Sabes lo que le hago yo al drama? Soy feliz y saco lo positivo", se explicaba el andaluz.

El gallego ha querido ser más explícito en su desarrollo: "Por mucho que comentéis que yo he llamado gay a Montoya, no lo vais a convertir en real. Lo único que he dicho es que a veces me parecía que yo a él le gustaba y que me parecía que se podía sentir atraído por mí. No estoy diciendo que sea gay o heterosexual, estoy diciendo que yo le puedo gustar".

Ha sido después de este momento cuando ha revelado una información que ha dejado en shock a todos y es que según el diseñador, Montoya le habría confesado en Honduras haber tenido un sueño erótico con él. Esto ha provocado que el de Utrera perdiese los papeles y le respondiera así: "¿Perdona? ¡Eso es mentira! ¡Es una difamación! ¿Pero yo por qué me voy a ofender? ¡Soy fan de la comunidad!".