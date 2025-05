Montoya y Anita viven su primera noche de pasión en 'Supervivientes 2025'

La relación de Anita y Montoya llegó destrozada a Supervivientes aunque el paso del tiempo se ha convertido en un gran aliado para esta pareja que ha empezado a superar los hechos traumáticos que vivieron en La isla de las tentaciones y reconciliarse. En principio, el sevillano afirmaba que no quería volver a tener una relación con Anita, pero las cosas parecen haber cambiado y es que cuando han tenido la oportunidad de estar a solas ambos se han sincerado en cuanto a sus sentimientos y han dado rienda suelta a su pasión.

La primera noche de amor de Anita y Montoya ha sido en Cayo Paloma, la pareja iba a disfrutar de una cena romántica cuando vieron a aparecer a Gabriella, novia actual de Manuel González y tentadora del de Utrera en el reality anterior. Tras un momento muy tenso, los tres coincidían que debían pasar página para poder cerrar las heridas del pasado aunque el verdadero lujo que han tenido Anita y Montoya ha sido poder estar en una isla solos, sin el resto de sus compañeros.

La noche caía y la pareja se juntaba para poder dormir al amparo de la luna, en este momento de intimidad ambos han aprovechado para abrirse y sincerarse acerca de lo que siente el uno por el otro. Montoya ha confesado que "hay que estar ciego para no darse cuenta de que tú sí me quieres. No podía quedarme anclado en el pasado, yo ya lo que quiero con 31 años es tener una familia, y eso me lo has dado tú", dejando claro que se plantea seriamente reconciliarse con su expareja porque la sigue queriendo.

Anita se ha emocionado ante esta declaración de amor del sevillano y no ha podido contener las lágrimas, ella le ha asegurado a Montoya que su aventura con Manuel "fue un error, jamás te haría daño y tú lo sabes". La familia es un pilar muy importante para Montoya y Anita lo sabe, por eso no ha dudado en decirle que está dispuesta a hablar con ellos para arreglar las cosas. "Tengo muchas ganas de hablar con tu madre, y ojalá poder pedirles perdón a ella y a tu familia por lo mal que lo han pasado".

El de Utrera ha querido acercar posturas también con la familia de Anita y le ha pedido perdón públicamente. "Tu familia también ha sufrido conmigo y les pido perdón. Lo único que he hecho es darle humor a algo traumático que me ha pasado. No he querido faltarte al respeto a ti ni a la otra persona", afirmaba el joven. "Al amor de tu vida no sé si lo perderás o no, pero a la persona no. A José Carlos Montoya lo vas a tener hasta que te mueras... que será muy tarde, porque bicho malo nunca muere. Te quiero muchísimo", sentenciaba Montoya y dejaba claro que ya ha perdonado la infidelidad de Anita con Manuel.

Estas confesiones acerca de lo que sienten el uno por el otro han dado paso a un acercamiento más físico y poco a poco ha ido subiendo la temperatura entre ellos y además de besos han intercambiado arrumacos bajo el saco y a la luz de la luna. "Hay luna llena y cuando hay luna llena se altera toda la naturaleza", exclamaba Anita con tono pícaro, Montoya le respondía con un toque de humor "a partir de ahora tiene que ser todo creciente", afirmaba el sevillano entre risas.

Tumbados en la arena, se han tapado y acercado mucho para poder "darse calor" en una fría noche a la intemperie, lo que haya pasado debajo de las sábanas queda para ellos, pero lo cierto es que este acercamiento puede suponer un punto de inflexión para ambos y que se ilusionen con una posible reconciliación.