El ansiado reencuentro entre Manuel González y Gabriella en 'Supervivientes 2025': "Confío ciegamente en ti"

Manuel González tuvo la oportunidad el pasado domingo de ver a su hermana Gloria en Honduras, el gaditano se llevó una gran alegría al poder abrazar y compartir tiempo con Gloria, pero no todas las noticias que le llevó su hermana fueron de su agrado. Desde su marcha a Supervivientes, Manuel desconoce que es lo que ha estado pasando en España y ha sido durante su ausencia cuando han salido a la luz algunos rumores acerca de que Gabriella le habría sido infiel.

Gloria le comentó a Manuel lo que estaba sucediendo y este se quedó devastado, no se esperaba que algo así pudiera suceder, ya que está muy enamorado de su novia. La hermana le explicó que esto es cosa suya, pero que no debería sacar conclusiones precipitadas hasta que no viera las imágenes que hay y hablara con Gabriella para poder explicar qué es lo que sucedió.

Para sorpresa de Manuel este pasado martes, el joven pudo reencontrarse por fin con su novia Gabriella en los Cayos Cochinos. Manuel no dudaba en abrazarla y besarla, lo que provocó que ambos cayeran en la arena dando lugar así a un momento muy romántico. "Esto no me ha pasado nunca en mi vida, te quiero", le decía Manuel a su novia. Gabriella se quedaba impactada con el gran cambio físico que ha sufrido Manuel durante su estancia en el concurso de Telecinco.

Manuel y Gabriella hablan sobre la supuesta infidelidad

Tras un primer momento muy romántico y bonito, Manuel quiso abordar el asunto que le había contado su hermana Gloria hacía unos días y que ponían en duda la fidelidad de Gabriella. La de Murcia se defendía de las acusaciones que la tachan de infiel y le aseguraba a su novio que "no ha pasado nada, te lo juro". Manuel se desbordaba y se sinceraba como nunca con Gabriella y le respondía: "Yo confío en ti ciegamente, ¿sabes qué? A pesar de todo lo que me digan sé que no ha pasado nada" y añadía: "O es contigo o no es con nadie, me has pegado fuerte. Le he hablado a todo el mundo de ti y quiero estar contigo. Estoy convencido y no me ha pasado en la vida".

Gabriella se quedaba perpleja tras la declaración sincera de Manuel y afirmaba que "no me salen las palabras", la joven tampoco daba crédito al momento que estaba viviendo con su novio en Honduras. "Pellízcame, no me lo creo". Mientras, Manuel ratificaba a Carlos Sobera que no tiene ninguna duda con ella: "Le veo en los ojos que no ha pasado nada".

Gloria, hermana de Manuel, aparece en el reencuentro de la pareja

La estampa era idílica, Manuel y Gabriella se comían a besos en la playa, pero lo que no se esperaban es que apareciese, Gloria, la hermana de Manuel. El gaditano no esperaba volver a ver a su hermana y ella tampoco esperaba que Gabriella estuviera en la isla, por lo que la sorpresa ha sido mutua. Esta reunión ha conseguido que Manuel se haya sincerado con su hermana y le haya confesado que "confía en Gabriella".

Gloria le explicaba a su hermano las razones por las que tiene dudas acerca de la supuesta infidelidad de Gabriella. La joven dice haber visto un vídeo en redes sociales en el que se puede ver a la de Murcia bailando con un chico. "A mí no me haría gracia, hay cosas que a mí no me cuadran", afirmaba la gaditana y también daba un paso atrás y exclamaba que ella no iba a meterse en la relación, pero que hay algo que hace que "le hierve la sangre".

Gabriella sentenciaba toda esta conversación acerca de su supuesta infidelidad con un mensaje muy contundente. "Las relaciones son de dos, mi relación es mía". Por el momento, la pareja parece no resentirse de los rumores que han vinculado a Gabriella con JC Reyes, habrá que ver si el tiempo juega a su favor o su contra y permanecen juntos, como es el deseo de Manuel.