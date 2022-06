Miguel Ángel Muñoz se emociona por la Tata: "El miedo a que se muera me impide disfrutar"

Miguel Ángel Muñoz es una persona con suerte. Pocos actores españoles pueden contar en su día a día con una persona tan especial como la Tata. Se llama Luisa Cantero, tiene 97 años y es la máxima confidente del actor. Muchos piensan que la Tata es la abuela de Miguel Ángel, pero nada más lejos de la realidad. Luisa es la hermana de la bisabuela del actor, pero desde que Miguel Ángel era pequeño han tenido una bonita relación. "Mis padres eran muy jóvenes y no tenían recursos para poder contratar a alguien que me cuidara mientras ellos trabajaban. A los tres años necesitaron recurrir a mi tata, se vino a casa y estuvo tres años", explica Muñoz en una entrevista a RTVE. "Creamos un vínculo muy muy especial y desde entonces nunca nos hemos separado", añade.

La relación entre Miguel Ángel y la Tata dio un vuelco durante el confinamiento. El actor y la persona más importante de su vida pasaron la cuarentena juntos, afianzando aún más su bonita relación. Fue ahí cuando a Muñoz se le ocurrió filmar el día a día junto a la Tata, asegurando que aquello era carne de documental. Ahora, tras meses desde su estreno en cines, 100 días con la Tata llega a Netflix.

En la película, Miguel Ángel dedica unos minutos a cuando fallezca la Tata. Pese a estar más viva que nunca, el actor tuvo una temporada en la que le daba miedo estrechar aún más el vínculo, pues la despedida sería aún más dolorosa. "Esa es una terapia real que hago hace seis años. Cuando lo superé, me di cuenta de que disfrutar no significaba que luego se iba a acabar y que la iba a echar más de menos, sino que había que disfrutar en vida todo lo que podamos juntos. Y cuando ya no estemos juntos, pues el dolor habrá que ver cómo se lleva. Pero esto fue muy importante para mí y por eso he querido incluir esas terapias reales en la película", explica el actor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tata (@soylatatareal)

Al llegar a Netflix, el documental se ha internacionalizado como la pólvora. Muchos son los usuarios que han mostrado su cariño al actor a través de Twitter, asegurando que es una de las cintas más emocionantes que han visto en los últimos meses. Por su parte, la Tata también está muy contenta. A través de su perfil de Instagram, Luisa ha querido agradecer el cariño al público. "La verdad que yo no me lo puedo creer esto, ¿quién me lo iba a decir a mí? A mis 97 años, ¡madre mía!", ha expresado la Tata, que llegados a este punto ya es una parte de todos nosotros, eterna.