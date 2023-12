Salen a la luz los mensajes de Íñigo Onieva con una influencer en pleno matrimonio con Tamara Falcó

La influencer Carolina Moura ha expuesto en el programa La influencia show que ha recibido varios mensajes de Íñigo Onieva, estando ya casado con Tamara Falcó. Moura ha detallado que no se trató de un solo mensaje, sino de una serie de comunicaciones, incluyendo felicitaciones de cumpleaños, a las que ella nunca respondió, considerando a Onieva como "un tío random" que le escribía "en monólogo".

La influencer ha confesado que, en un principio, no sabía quién era Íñigo Onieva, y le llevó un tiempo darse cuenta de su conexión con Tamara Falcó. Fue su madre quien, al enterarse de la situación, le explicó la identidad de la pareja de Onieva. "Es muy cotilla y me dijo que si sabía quién era Tamara, y empezamos a hablar del tema. Empecé a cotillear porque no sabía ni quién era Tamara, imagínate, y vi que me había escrito un montón de veces", ha relatado Moura.

Cuando se le ha preguntado directamente si Íñigo Onieva le había "tirado la caña", Carolina Moura no ha dudado en confirmarlo, aunque ha señalado que en ese momento no era consciente de la situación. Su descubrimiento sobre la identidad de Onieva ha generado un revuelo en las redes sociales, donde los seguidores de Tamara Falcó han expresado su sorpresa y decepción ante la noticia.

El empresario, por su parte, ha optado por el silencio ante el posible escándalo. El programa Así es la vida ha difundido imágenes de Íñigo Onieva después de que las declaraciones de Moura salieran a la luz, pero el empresario se ha limitado a comentar de manera tajante: "Nada que decir". Acto seguido, se ha puesto el casco de la moto y se ha retirado sin responder más preguntas.

El episodio ha generado un intenso debate en las redes sociales, donde los usuarios expresan opiniones divididas sobre la situación y cuestionan la conducta de Íñigo Onieva en medio de su matrimonio con Tamara Falcó.