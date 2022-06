Melani Olivares estalla y habla sobre el vídeo íntimo de Santi Millán

Desde que se filtrara un vídeo íntimo de Santi Millán en la cama junto a otra mujer, muchos han sido los famosos que han querido salir a defender al presentador. Sin dejar de insistir en lo grave que es que se filtren este tipo de contenidos, generando una gran brecha en la intimidad de las personas afectadas, la última actriz que ha querido romper una lanza en favor de Millán ha sido Melani Olivares. Tras un fin de semana muy movido, protagonizando el Torrevieja Weekend organizado por Eduardo Navarrete, Olivares ha atendido a los medios de comunicación, dando respuesta a la delicada temática que rodea al maestro de ceremonias de Got Talent.

En una entrevista concedida a El Español, Melani Olivares ha hablado sobre su etapa como modelo, pues solo se ha atrevido a volver a subirse a la pasarela por la relación que comparte con Navarrete. El popular diseñador ha organizado una escapada a Torrevieja para seguir impulsando la moda de autor y con marca España. Pese a regresar por unas horas a la vida de modelo, Olivares asegura que esa etapa es pasado y que en la actualidad está centrada en otros proyectos.

Cuando es preguntada por el famoso vídeo íntimo de Santi Millán, Olivares declara tajantemente que "es un delito y ya está. No voy a entrar más. Solamente hago la ola a su mujer y a él. Son dos personas maravillosas con las que he trabajado". La catalana asegura que "trabajar con ellos es una maravilla. En nuestra profesión somos pocos, realmente. Todos nos conocemos mucho. Cada uno lleva su sexualidad como le da la gana".

"A mí no me sorprende con quién se acuesten los demás. Es su problema", detalla Olivares, que asegura que compartir un vídeo de estas características sin consentimiento "es un delito y hay que crujir al que ha hecho eso". La actriz, que ha defendido en más de una ocasión la visibilidad del poliamor, explica que ella habla mucho, pero después no dice nada. "A mí me sorprende que en vez de ir a crujir a quién ha hecho eso y lo ha divulgado, se hable de si se ha acostado o no...", culmina, pasando a otros temas de la entrevista.