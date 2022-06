Así es Rosa Olucha, la mujer de Santi Millán que ha salido en su defensa

La filtración mal intencionada de un vídeo íntimo de Santi Millán en la cama con otra mujer ha puesto al presentador de Got Talent en el foco mediático. El catalán, que comparte matrimonio desde hace trece años con Rosa Olucha, ha sufrido un gran ataque a su intimidad, protagonizando la conversación social en redes sociales de los últimos días. Con cierta prudencia, Santi Millán ha declinado la oportunidad de dar declaraciones respecto al famoso vídeo. El presentador únicamente ha hablado con ABC para asegurar que no entiende de leyes y que "la noticia aquí es que se ha cometido un delito".

Santi Millán está casado con Rosa Olucha, con la que tiene dos hijos adolescentes. La relación que mantienen es muy sólida, caracterizada por su poca presencia pública y la discreción en redes sociales. Tras la polémica, Olucha ha querido publicar una fotografía en su perfil de Instagram, concretamente un ramo de orquídeas blancas. Los usuarios han interpretado estos stories como su particular manera de afirmar que apoya a su marido.

Rosa es realizadora de televisión. Pese a empezar como redactora en distintas cabeceras, Olucha ha dirigido distintos programas, entre los cuales destacan Alaska y Mario en MTV y No pot ser en TV3. La catalana compartió empresa con su marido cuando trabajaba en El Terrat, pero en la actualidad se sustenta a partir de sus propios proyectos y sus colaboraciones como freelance.

Pese a que no hablan mucho sobre su relación, Santi abrió su corazón junto a Jesús Callleja en Planeta Calleja. "Hemos pasado crisis graves, pero creo en esa frase tan bonita de que la crisis es una oportunidad. Empatizando, poniéndote en el lugar del otro, tienes que hacer el ejercicio de pensar que a lo mejor el que estás equivocado eres tú", explicó el catalán. "Es una mujer a la que admiro profesionalmente. Yo he trabajado mucho con mi mujer y para mí no fue difícil. De hecho, hay muchas cosas que si no es con ella no las hago. Los roles los tenemos muy claros, ella manda y yo obedezco", añadió Millán.

Por su parte, Rosa ha querido mostrar su opinión sobre lo sucedido a través de su perfil de Instagram. "No tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy una víctima y aquí no hay ni bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya", ha expresado. "Para los que no lo sepan (y ya lo siento), existen muchos tipos de familia. En la nuestra, la libertad, el respeto y la tolerancia son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto".

"Me da mucha pereza ver que, a estas alturas, el sexo consentido y privado siga causando escándalos. Sí, señores, ¡la gente folla! Dentro y fuera de la pareja", espetó la mujer de Santi Millán en su Instagram. "Casi me da más pereza que, cuando se hace público, la mayoría se apiada de las mujeres con el clásico 'pobrecita, no se enteraba' o 'qué imbécil que se lo permitía'. Mierda de sociedad católica y patriarcal", sentenció.