María Patiño estalla contra Rubiales y las redes se le echan encima

La reciente final del Mundial Femenino de Fútbol en Australia y Nueva Zelanda ha culminado con un sabor agridulce. El beso que el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le propinó a la jugadora Jenni Hermoso en la entrega de medallas ha generado controversia y críticas, y la presentadora María Patiño ha sido una de las voces más resonantes en denunciar el acto y su respuesta.

La victoria de la selección española en el Mundial femenino fue motivo de celebración y orgullo para el país, pero la atención se desvió rápidamente hacia el momento en que Rubiales besó a Hermoso en la boca sin su consentimiento. Este acto, considerado por muchos como una manifestación de machismo y falta de respeto, ha generado debates sobre el consentimiento y el respeto a las mujeres en el deporte y en la sociedad en general.

Habrá quién argumente que estamos hartos de las feministas ultras, habrá quién argumente q es fruto de la euforia, habrá quién argumente , no me siento representada por las mujeres q critican un acto sin maldad. https://t.co/RFvQJEUYn0 — Maria patiño (@maria_patino) August 21, 2023

María Patiño, conocida por su opinión franca y directa, no dudó en expresar su desaprobación hacia el gesto de Rubiales y su posterior disculpa. En un mensaje en redes sociales, Patiño escribió de manera irónica: "Habrá quien argumente que estamos hartos de las feministas ultras, habrá quien argumente que es fruto de la euforia, habrá quien argumente... no me siento representada por las mujeres que critican un acto sin maldad". Con estas palabras, la periodista puso de manifiesto su escepticismo hacia las defensas que minimizan actitudes machistas y su preocupación por la falta de auténtico arrepentimiento por parte de Rubiales.

Patiño no se quedó ahí y, posteriormente, añadió: "Pongo sobre la mesa las defensas absurdas ante actitudes machistas". Con estas palabras, la periodista denunció las excusas que suelen surgir para justificar comportamientos sexistas, subrayando la importancia de no tolerar ni normalizar conductas que perpetúan desigualdades de género.

Además de María Patiño, otras figuras públicas como Carlota Corredera también han alzado su voz para criticar la actuación de Rubiales. Corredera expresó su indignación al escribir: "Tonta no soy y usted está tardando en dimitir por besar en la boca sin su consentimiento a una campeona del mundo. El tocamiento de testículos en el palco de honor delante de la Reina y de millones de espectadores es la mejor foto de su inaceptable machirulismo".