Manuel González vive un tenso cara a cara con su novia Gabriella y su familia tras 'Supervivientes 2025'

Manuel González fue el último expulsado de Supervivientes y el gaditano ha tenido que enfrentarse a la realidad en el momento que ha pisado un pie en España. Para recibirlo estaban su hermana y defensora, su padre y su novia, Gabriella. Hace menos de dos semanas, Manuel tuvo la visita de su hermana y su novia en Honduras y tras un encuentro efusivo con su hermana, ambos tuvieron la oportunidad de charlar detenidamente y Gloria le puso al corriente de los rumores de infidelidades por parte de su novia.

Esta noticia dejó devastado a Manuel que está muy enamorado de la que fuera tentadora en La isla de las tentaciones. Con esa sombra de incertidumbre, Manuel tuvo la ocasión de ver a Gabriella en los Cayos Cochinos y tuvieron un encuentro muy romántico porque ambos estaban emocionados de volver a verse. El gaditano afirmaba después de ver a Gabriella que hasta que no viera todo lo que había salido que "confiaba ciegamente" en la palabra de su novia.

La llegada de Manuel al plató de Supervivientes poco tenía que ver con un amable reencuentro entre familiares y amigos, González se iba a enfrentar a una de las noches más complicadas de su vida. Hace unos días, Gloria, hermana de Manuel, desvelaba que tras la expulsión había recibido un mensaje en el móvil de su hermano en el que Gabriella pondría fin a la relación que mantienen. Durante su primera noche, Manuel ha tenido que hacer frente a la tensión que existe entre su familia y su novia.

El cruce de acusaciones entre Gloria y Gabriella era inevitable. "Vamos a empezar el bulo de informaciones falsas que tu hermana se ha dedicado a contar por la cara. Conversaciones de tu padre en plató de que no me quiere para su hijo. Tu hermana cogió y contó en directo un mensaje que te envié, ella se ha dedicado todo el rato a eso. También dijo que la amenacé. Surrealista", relataba Gabriella mientras Manuel contemplaba la escena completamente descolocado.

La reacción de Gloria no tardaba en llegar: "Me has amenazado en un programa de televisión y yo tengo muchísima educación, déjame hablar, es el momento de mi hermano. Y yo lo siento Manuel, pero no te voy a hacer pasar un mal trago y yo de aquí me tengo que ir", sentenciaba Gloria, mientras abandonaba el plató de Supervivientes. No era la única que decidía marcharse del set, su padre, hacía lo propio después de dirigirse a la novia de su hijo. "Esto está en manos de los abogados. No quiero ni mirarte a la cara. Se acabó. Esto es un show", afirmaba y se marchaba del plató sin esperar respuesta.

Gabriella volvía a tomar la palabra para sentenciar a su cuñada y su suegro. "Se han cargado tu relación y tu concurso y encima se indignan y se van. Sabes que yo voy a terapia, sabes que yo estoy mal. Sabes que están en todos los programas hablando de mí, vacilándome. Es que no lo entiendo", con voz entrecortada mientras contemplaba el rostro de Manuel.

El gaditano se ha quedado mudo ante esta situación. "Yo no he visto nada. Acabo de llegar aquí. Pero qué es eso de la amenaza, eso qué es", se preguntaba Manuel asombrado ante las palabras de su hermana. "Me choca mucho ver a mi hermana y mi padre así, tan molestos, que no la quieren ni ver. No he vivido esta situación en mi vida. Y desde el primer día que me separé de ella, mi confianza la tiene. Hasta que no vea las cosas, yo no voy a tomar una decisión", concluía el ex concursante de Supervivientes que tomará una decisión una vez recomponga todas las piezas del puzzle.