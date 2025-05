Gran sorpresa al conocer el expulsado de esta semana de 'Supervivientes 2025'

Supervivientes va avanzando con él lo hacen los concursantes que más respaldo tienen de la audiencia. Esta semana, los nominados eran Joshua, Álex, Manuel y Makoke, pero en la gala celebrada el martes, se producía la primera ceremonia de salvación fue en este momento cuando Joshua fue salvado por el público y se eliminaba como posible candidato a abandonar la isla este jueves. El siguiente en salvarse de la expulsión fue Álex, el actor se emocionaba al conocer la noticia y agradecía a todas las personas que lo habían apoyado y le permitían continuar en el reality.

El duelo final estaba entre Manuel y Makoke y la audiencia se ha volcado masivamente para votar, tanto es así que en los porcentajes ciegos que dio Jorge Javier Vázquez antes de conocer la noticia definitiva, anunció que se había producido un sorpaso y que por muy poco, los porcentajes habían cambiado de dueño, es decir, el que antes tenía más posibilidades de salir ahora se quedaba y viceversa. Finalmente, el expulsado de la semana fue Manuel González.

La sorpresa llegaba a Honduras y ni Makoke ni Manuel daban crédito a lo que acababa de pasar y es que la malagueña estaba segura de que era ella la que se volvía a casa. El gaditano se llevaba este disgusto en un día muy especial para él, su cumpleaños. A pesar de ver cómo se esfumaba la posibilidad de estar en la final del concurso, Manuel daba un emotivo discurso antes de marcharse. "Le doy gracias a todas las personas que me han dado la oportunidad de estar aquí, que han confiado en mí". "Lo he intentado hacer lo mejor posible, me he entregado en cuerpo y alma, no tengo rencor con nadie, nos veremos en otra, si Dios quiere, la vida es así", se despedía Manuel ante sus compañeros y Laura Madrueño.

Makoke no podía evitar emocionarse con la partida de Manuel y es que el gaditano se ha convertido en uno de los apoyos de la colaboradora de televisión. "Me da mucha pena, este tío es un pedazo de superviviente y tenía muchas ganas, no me lo creo". Una vez más calmada y con Manuel ya fuera de la escena, Makoke confesaba que: "no me he sentido nunca querida por el público, muchísimas gracias, tengo muchas ganas de ver a mis hijos y a mi nieto, pero estoy superagradecida a toda la audiencia, voy a seguir dándolo todo".

Joshua conocerá su destino en 'Supervivientes' el próximo domingo

El diseñador de moda tuvo que ser evacuado debido a una erupción que se le ha ido reproduciendo por diferentes partes del cuerpo. Un médico fue a evaluarlo en la playa y tras aplicarle un poco de betadine, decidió que lo mejor era llevarlo a la clínica para seguir más de cerca la evolución de este Herpes zóster que padece en la espalda y en el costado.

"La aparición de nuevas lesiones indican que el brote sigue activo, por ello, continúas en observación y con tratamiento médico para que puedas incorporarte a la playa lo antes posible", le explicaba Jorge Javier al joven y le decía que sería el próximo domingo en la gala presentada por Sandra Barneda cuando conocería si finalmente se puede reincorporar al concurso o finalmente debe abandonarlo por motivos médicos.