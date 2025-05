Dura sanción para los concursantes de 'Supervivientes 2025' después de haber robado comida

El equipo de playa Furia formado por Escassi, Montoya, Anita, Carmen, Borja y Álex fueron los que pudieron disfrutar de la mayor recompensa que ha habido en toda la edición de Supervivientes. El jinete ganaba la prueba de recompensa y podía elegir a cuatro de sus compañeros para que compartiesen con él una magnífica barbacoa, el problema llegó cuando tuvo que dejar a uno de sus compañeros sin probar bocado porque solo había sitio en la mesa para cinco personas en total y en su grupo son seis.

Después de disfrutar del gran manjar preparado por los compañeros del equipo contrario, algunos miembros de playa Furia se vieron tentados y se guardaron comida en los bolsillos. Este robo masivo de comida fue visto por la organización del programa y como es lógico ha tenido graves consecuencias para el equipo liderado por Montoya.

"El pasado domingo se produjo un robo por parte del equipo Furia de manera masiva. Vamos a conocer las consecuencias esta misma noche", explicaba Laura Madrueño en su primera conexión con Carlos Sobera. No ha sido hasta bien entrada la noche cuando se ha podido conocer cuál era el castigo de los concursantes después de haber sisado comida de la barbacoa.

Los concursantes explican los motivos del robo de comida

Antes de averiguar cuál sería la sanción, los concursantes han disputado la prueba de recompensa y el equipo que consiguiera realizarla en el menor tiempo posible sería agraciado con una gran fuente de croquetas. Ambos equipos se han empeñado a fondo para hacer la prueba en el tiempo récord, pero ha habido una gran diferencia entre los dos equipos de casi dos minutos, entre el ganador y el perdedor.

Playa Furia se alzaba con la victoria, y cuando los concursantes se lanzaban hacia la bandeja con comida, Laura Madrueño los ha frenado en seco y les ha contado que no sería hasta que llegasen a la palapa cuando resolviesen el asunto. Una vez todos dentro de la Palapa, ha sido Carlos Sobera el encargado de dirigirse a los concursantes. "El domingo en ‘Conexión Honduras’ Escassi y cuatro compañeros elegidos por él pudieron disfrutar de una completa barbacoa. Lo que imaginábamos nadie era lo que sucedía después de la gala. Atentos por favor", decía el presentador mientras daba paso a las imágenes del robo.

Todos los miembros de playa Furia reconocieron haber participado en el robo de comida y han dado una justificación pertinente a la audiencia. Escassi fue el primero en aclarar el motivo por el que lo había hecho: "fue una decisión superdura y difícil. Está mal, lo reconozco. Pero dejar fuera a una compañera porque sí me sentó supermal. Me metí un trozo de comida en el bolsillo para dárselo a Carmen. Está mal, me sentía supermal con ella porque no comiera", dejando claro que los alimentos robados no eran para él sino para Carmen Alcayde que no pudo disfrutar de esta suculenta barbacoa.

Borja González también entonó el mea culpa. "Yo cogí también de lo que sobró porque me parecía injusto que Carmen no comiese. Lo volvería a hacer. Me han pillado, asumo si es la nominación, pero que no dejen a mis compañeros sin comer croquetas después de dejarnos la piel en el juego", vaticinando cuál podría ser el futuro de la recompensa ganada minutos anteriores.

Álex Adróver, Anita y Montoya hicieron lo propio y reconocieron haber robado comida. En ese momento, Carmen Alcayde quiso intervenir y defender a sus compañeros. "Estoy super orgullosa de mis compañeros y si hay alguna sanción bienvenida sea. Prefiero una sanción por generosidad que el egoísmo que han demostrado ellos en otras recompensas", sentenciaba la colaboradora de televisión.

La dura sanción que han recibido por robar

Carlos Sobera dejaba claro que este comportamiento es inaceptable en el reality y que por esta razón el equipo sería gravemente sancionado. "Robar comida atenta contra los principios de un superviviente. Las trampas tienen consecuencias negativas y por ello todos vosotros vais a asumir el castigo correspondiente. Esas croquetas ya no van a ser vuestras, ahora van a ser de playa Calma", anunciaba el presentador vasco ante la perplejidad del equipo de playa Furia y la alegría de playa Calma.

Esta no fue la única advertencia que tuvieron los participantes del reality, Carlos Sobera expresó su deseo de cambio de actitud de los concursantes. "Además, os decimos que esperamos un comportamiento distinto a este porque de lo contrario todos los implicados tendréis una nominación directa", explicaba el presentador.