Álvaro Muñoz Escassi cuenta en 'Supervivientes 2025' cómo fue su ruptura con Lara Dibildos

Álvaro Muñoz Escassi volvía a Supervivientes después de muchos años, ya que en la edición que participó debió abandonar el programa después de sufrir una lesión que no le permitía continuar en la isla. Este 2025, el jinete está pasando bastante desapercibido y es que no es de los concursantes que estén destacando por la cantidad de contenido que ofrece al público durante el reality. Escassi apenas habla de su vida privada y tampoco ha tenido grandes rifirrafes con los compañeros, por lo que la estancia del jinete está siendo bastante descafeinada.

Uno de los aspectos en los que sí ha destacado el sevillano es en las pruebas de líder, donde se empeña a fondo para poder obtener los beneficios inherentes al cargo. En las pruebas por equipos e individuales es donde se ve brillar a Escassi, aunque parece que el socialité ha decidido cambiar la percepción que se tiene de él y aprovechar la oportunidad que tiene para abrirse un poco más y que la audiencia tenga la oportunidad de conocerlo más a fondo.

La encargada de ofrecer al público una nueva versión de Escassi ha sido Carmen Alcayde que se ha sentado con el jinete para "entrevistarlo" y conocer algunos detalles de su vida que hasta ahora eran desconocidos. El currículum amoroso de Álvaro Muñoz Escassi es largo y es que desde siempre ha tenido fama de mujeriego y conquistador y en este tema en concreto se ha querido detener la colaboradora de televisión. Durante la extensa charla, Escassi no ha dudado en revelar el nombre de Lara Dibildos, una de las relaciones más importantes y de la que nace su primer hijo.

La relación actual entre el concursante de Supervivientes 2025 y la actriz es muy buena y ambos son amigos, pero no todo fue color de rosa y es que cuando estuvieron juntos, la relación de pareja se terminó debido a una infidelidad por parte del jinete a Lara Dibildos de la cual se arrepiente Escassi. "Lo pasé muy mal, me sentí como una mierda, cuando metí la pata con Lara. Eso lo recuerdo como ‘no quiero salir de casa, me quiero morir, cómo soy tan tonto de hacer eso’. Ahí me sentí muy mal, como el culo. Lo recuerdo como una sensación desagradable", ha relatado el jinete. Además, ha afirmado que su expareja "no se lo merecía" y que esto había sido una gran metedura de pata por su parte.

A pesar de no haber actuado adecuadamente, Lara Dibildos llegó a perdonar a Escassi y esto ha hecho posible que su relación actual sea buena y que puedan ser amigos y estar presentes en la vida del otro de manera activa. Carmen Alcayde le ha preguntado acerca de sus numerosas infidelidades y el jinete ha respondido con sinceridad "tengo que reconocer una cosa. He sido algunas veces infiel, pero tengo el cartel. Lo que no sé es acabar la relación", confesaba Escassi.

Álvaro Muñoz Escassi habla de su Sheila Casas en 'Supervivientes 2025'

Carmen Alcayde le ha preguntado acerca de su novia actual, Sheila Casas y el jinete se ha mostrado muy contento y se ha deshecho en halagos hacia la hermana de Mario Casas. "Ahora mismo tengo la mujer perfecta para disfrutar de la vida, y no le pongo ni fechas, ni tiempos, ni nombres, ni nada", haciendo referencia a su novia.

La colaboradora no ha perdido la oportunidad de preguntarle si tiene planes de boda con Sheila y cómo sería la manera en la que le pediría matrimonio a su pareja a lo que el jinete le ha respondido "eso no te lo puedo contar. Tú ponte que de repente ve el programa gente y se entera. Entonces… No", mostraba tajante Escassi al respecto. Respecto a la futura boda ha sido muy enigmático: "no se puede contar porque esas cosas hay que guardárselas para cuando sucedan", dejando así la posibilidad de un posible matrimonio con Sheila.