Manuel González muy sorprendido con su cambio físico tras su paso por 'Supervivientes 2025'

Manuel González llegaba a Supervivientes a los pocos días del comienzo del concurso y es que la organización tenía un plan tanto para él como para Anita y Montoya, después de pasar varias jornadas juntos aislados del resto de los compañeros, la catalana y el sevillano se incorporaron a los diferentes grupos y Manuel se quedó en playa Misterio solo y a la espera de que llegaran los que iban siendo expulsados semanalmente. Esto duró hasta que se unificó todo y dejó de existir esta posibilidad de ir a playa Misterio cuando la audiencia los echaba.

En el momento en el que aparecieron los exiliados, sus compañeros se quedaron boquiabiertos ante la posibilidad de volver a convivir con los que ya habían sido expulsados. Desde entonces, Manuel se convirtió en concursante de pleno de supervivientes y tuvo la oportunidad de disfrutar del concurso formando parte de un equipo. Este pasado jueves, el gaditano salía expulsado de manera definitiva y lo cierto es que se mostraba apenado de tener que dejar los Cayos Cochinos.

Manuel González se ha quedado muy sorprendido cuando ha tenido la oportunidad de volver a mirarse en el espejo después de tres meses que ha pasado en Honduras donde el hambre, el esfuerzo físico y las inclemencias meteorológicas han sido un constante durante este tiempo. Una vez que el concursante fue expulsado ha podido disfrutar de una ducha de agua caliente, una gran comilona y de ver su reflejo en el espejo.

"Me he quedado escurridísimo, sin culo, increíble, nada más que tengo cabeza, parezco un chupa-chups... tengo los tobillos como un jilguero", comentaba impresionado Manuel al verse en el espejo. Una de las grandes preocupaciones del gaditano eran los dientes y es que a lo largo de los días ha recibido numerosas críticas por la dentadura y quería ver a qué se refería Anita con sus críticas como su propia hermana cuando lo visitó.

"A ver mis dientes. ¿Qué les pasa? Todo el mundo metiéndose con mis dientes. Están muy bonitos, los veo muy blancos a lo mejor, pero muy bien", afirmaba el joven mientras se tocaba los dientes. Esto le ha llevado a hacer una gran reflexión acerca de su cambio físico. "El cuerpo puede cambiar, pero la patata es la misma. El tío que se ve aquí es el que soy. Seré el mismo toda la vida, mejoraré, pero seré el mismo", sentenciaba González después de ver su aspecto tan cambiado después de tres meses en Honduras.

Manuel González disfruta de una comilona y se acuerda de sus compañeros

Uno de los momentos más ansiados por todos los expulsados es la comida que reciben por parte de la organización una vez finalizada su estancia en los Cayos Cochinos. Después de la ducha de agua caliente, todos los ex concursantes pueden disfrutar de una gran comida en la que hay de todo: pizza, huevos con verduras, una hamburguesa enorme, perritos calientes, dulces, pasta con carne, entre otros manjares. Al ver tanta comida, Manuel no pudo evitar acordarse de sus compañeros. "Compartiría esta comida con todos los compañeros porque sé el hambre que se pasa, pero si tuviera que invitar solo a una persona, sería a Makoke", sentenciaba el gaditano.

Manuel ha tenido presente a todos sus compañeros menos a uno, Anita. "La única persona con la que no me gustaría tanto compartirlo es ella, por comentarios que ha tenido, cómo se ha dirigido a algunos compañeros o incluso haber robado comida", comentaba el joven que afeaba el comportamiento de la catalana durante el concurso con respecto a la comida.

El gaditano no ha dejado pasar la oportunidad de lanzar una pullita hacia algún compañero respecto a la relación con la comida. "Hay gente que ha comido antes con los ojos que con la boca, que si 'este trozo es más grande que el otro...', que si 'este come más'... eso no ha salido de mi boca, por eso me voy super tranquilo de Supervivientes", sentenciaba González.