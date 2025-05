Pelayo Díaz se emociona en 'Supervivientes 2025' al recordar su historia de amor con David Delfín

Pelayo Díaz está siendo uno de los grandes protagonistas de Supervivientes 2025, el joven diseñador ha protagonizado algunas de las broncas más extremas que han tenido lugar en los Cayos Cochinos desde que esta edición comenzó. Su alianza con Damián Quintero ha sido muy comentada por compañeros como Montoya, Anita o Carmen Alcayde, aunque realmente el conflicto abierto es entre Montoya y Carmen y los dos concursantes mencionados antes, Pelayo y Damián, la convivencia entre ellos parece ser insostenible.

La personalidad del asturiano desata muchos comentarios entre sus compañeros como en redes sociales y es que no se puede agradar a todo el mundo. Pelayo lo sabe y hace lo posible por ser su mejor versión y dar contenido para el reality, en esta ocasión, el que fuera colaborador de televisión ha vivido uno de los momentos más emocionantes desde que pisase Honduras y es que se ha enfrentado al Puente de las emociones.

Laura Madrueño convocaba a Pelayo para cruzar este puente sobre el agua en el que el diseñador debía hacer un recorrido a través de diferentes etapas de su vida. Cada peldaño tenía escrita una palabra y Pelayo debía describir que suponía esto para él, tanto la familia, como el bullying, el éxito cosechado después de haber participado en el programa Cámbiame y por supuesto, el de Bimba y David Delfín. El influencer conseguía mantener el tipo con la mayoría de los peldaños que cruzaba, pero lo cierto es que no ha podido mantener la compostura en el de su amiga y su ex pareja.

David Delfín y Bimba fueron grandes pilares en la vida de Pelayo. La sobrina de Miguel Bosé fue la que presentó al influencer al diseñador español y gracias a ella con el paso del tiempo, ambos pudieron convertirse en pareja. "A Bimba le voy a estar agradecido toda la vida. Ella fue quien me presentó a David Delfín. Y de David, qué decirte. Seguro que mis padres se acuerdan cuando una noche cenando vi por las noticias que un diseñador había encapuchado a sus modelos y dije: 'Mamá, quiero conocerle'. Siempre le dejaba una carta cuando le visitaba explicándole lo que le admiraba y la inspiración que me había dado en el arte. Bimba y yo coincidimos en una Fashion Week y me llevó de la muñeca a conocer a David y me quedé mudo. Nuestra amistad empezó porque él me mandaba libros a Londres y yo se lo devolvía con una carta", explicaba Pelayo.

La relación de David delfín y Pelayo duró un total de cuatro años y el colaborador de televisión afirma que de ella aprendió varias lecciones. "Me arrepiento de no haber vuelto...". Uno de los momentos más complicados en la vida de Pelayo fue cuando murió David Delfín. "Fue terrible. Estaba en Barcelona y me llamó una amiga... vi a una persona que tenía toda la luz del mundo marchitarse. Cuando volví en ese tren -que fue el AVE más largo del mundo- subí las escaleras y le vi en la cama... fue mucho shock. Lo tengo como si fuera algo que vi en una película. Lo he puesto en un lugar donde afortunadamente puedo volver, pero siento que está de viaje y en algún momento volverá y nos contaremos todo. Echo de menos hablar con él. Le estaré siempre agradecido", confesaba visiblemente emocionado.

Respecto a su relación con su novio Gal, Pelayo afirma que este concurso le ha servido para aclarar muchas cosas y que si piensa en el futuro cuenta con Gal para todo. "Ahora la verdad es que estoy súper enamorado de Gal. Ahora hacen cuatro años que llevamos a distancia y vino la semana en la que Andy y yo decidimos separarnos y, estando aquí me doy cuenta de que en el futuro lo quiero todo con él. Quiero hacerme mayor con él y formar una familia con él. Quiero ser papá con él y casarme con él cuando él quiera", confirmaba el diseñador.