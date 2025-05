Incredulidad en 'Supervivientes 2025' al conocer la decisión médica referente a Joshua

Joshua Velázquez ha demostrado en lo que lleva de concurso en Supervivientes que se adapta a todos los escenarios posibles. El joven fue evacuado la semana debido a unas lesiones que le salieron en el costado y el hombro, tras desplazarse el doctor hasta la playa para examinarlo, le hizo una pequeña cura y desde el equipo médico creyeron conveniente que debía ser evacuado para tratar mejor estas heridas.

El canario ha pasado varios días aislados del resto de sus compañeros y recibiendo el tratamiento médico correspondiente al herpes zóster que era responsable de estas heridas que le habían surgido por diferentes zonas de su cuerpo. Eta infección viral que es muy dolorosa ha tenido en vilo al concursante acerca de cuál sería su futuro en el concurso porque dependiendo de su evolución al tratamiento podría continuar en Supervivientes o abandonarlo para ser tratado en España.

Jorge Javier Vázquez le dio un primer diagnóstico a Joshua en la gala del jueves, pero no era hasta este domingo cuando el equipo médico decidía según su evolución cuál sería la mejor opción para el canario. "Tras instaurar el tratamiento específico se encuentra mejor, pero la aparición de nuevas lesiones indican que el brote sigue activo. Por todo ello, continuará bajo tratamiento y observación médica hasta que pueda incorporarse a la playa lo antes posible", explicaba el presentador.

Esta ha sido la decisión médica definitiva para Joshua en 'Supervivientes 2025'

Tras los días aislados, Joshua estaba deseando saber cuál era su actual estado de salud y conocer si finalmente va a poder estar en esta última etapa del concurso de Telecinco o si por desgracia para él iba a tener que abandonar. Sandra Barneda ha sido la encargada de revelar la decisión que ha tomado el quipo médico desplazado a Honduras. "¿Se te ha hecho eterna esta espera? Porque ha llegado el momento", le preguntaba Barneda a Joshua a lo que este respondía: "Demasiado, demasiado. Dime lo que me tengas que decir ya, por favor", exclamaba el canario.

La presentadora comenzaba el discurso de eta manera. "Ha llegado el momento de conocer le parte médico, Joshua. ¿Estás preparado? Lo tengo en un sobre. El jueves decías que no te querías ir. Que no era una opción abandonar Supervivientes. Bueno, pues a ver. Ya sabes que lo que tienes no es fácil. Es puñetero. A veces no se controla y la decisión de los médicos es la siguiente. Voy a ello".

"En los últimos días, Joshua ha presentado una evolución de su proceso satisfactoria. El tratamiento ha controlado los síntomas y el brote ya ha remitido, por lo que puede volver a la playa con la medicación prescrita y siguiendo las indicaciones que se han pautado. Ya está curado de herpes zoster y puedes volver con tus compañeros a playa calma", resolvía así Sandra Barneda las posibilidades de continuidad de Joshua en el concurso que se mostraba efusivo al saber que podía seguir en los Cayos Cochinos.