Malestar en la Casa Real por la presencia de Victoria Federica en El Hormiguero

Victoria Federica de Marichalar y Borbón, la nieta de los reyes eméritos, ha dado mucho de qué hablar tras su participación en el famoso programa de Antena 3, El Hormiguero, dejando a más de uno con la boca abierta, incluidos sus propios tíos, los reyes Felipe y Letizia. Y es que, aunque no es habitual ver a un miembro de la familia real española en un plató de televisión, la joven influencer decidió dar un paso al frente y contar su verdad delante de miles de personas. Para la sorpresa de todos, lo que dijo no sentó nada bien en La Zarzuela.

La atención estaba puesta en el Palacio Real. Según fuentes cercanas a la familia, Felipe VI y Letizia no se perdieron ni un minuto de la entrevista de su sobrina, y parece que algunas de sus declaraciones no fueron de su agrado. Aunque Victoria Federica se cuidó de no tocar temas demasiado comprometidos, mencionó algo que causó cierto malestar en sus tíos: el tema de sus guardaespaldas.

Victoria Federica en 'El Hormiguero' / Gtres

La joven habló abiertamente sobre lo que significó para ella haber tenido escolta desde el día que nació hasta que cumplió 18 años. Confesó que llegó a sentirse agobiada en su adolescencia por tenerlos siempre a su lado, aunque también afirmó que mantenía una excelente relación con ellos, e incluso que seguía en contacto con algunos. Sin embargo, los reyes no parecen estar tan contentos con estas declaraciones. Según fuentes cercanas a los servicios de seguridad, la versión de Victoria no coincide con la realidad. Los guardaespaldas, dicen, no están para ser amigos ni para recibir “desprecios”, algo que habría ocurrido en más de una ocasión por parte de la joven.

Aunque los reyes han optado por no hacer declaraciones públicas al respecto, es evidente que estas palabras han generado cierta incomodidad. Además, Victoria Federica está a punto de volver a la televisión con su participación en el programa El Desafío, donde la veremos enfrentarse a retos de lo más distintos. Es por eso que es muy probable que tanto Felipe como Letizia sigan de cerca esta nueva aventura de su sobrina, aunque manteniendo la prudencia que les caracteriza.