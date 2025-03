Makoke acusada por sus compañeros de hacer trampas en 'Supervivientes 2025': "Tienes mucho que callar"

Makoke se ha visto envuelta en una polémica debido a la acusación de dos de sus compañeros, Laura Cuevas y Joshua. La discusión ha tenido lugar durante el Oráculo de Poseidón y es que en Playa Calma, el grupo está dividido y la tensión es constante. Anita y Makoke parecen haber congeniado mucho y ninguna parece encajar con el resto de sus compañeros y todo ello ha salido a relucir en este cara a cara.

Hace unos días, el robo de unas lentejas puso a Anita en el centro de la polémica de nuevo, después de que fuese pillada robando un par de días un trozo de coco de la comida del resto de sus compañeros. Esto ha provocado que haya mucha desconfianza en todo el grupo y pese a ser la líder, Anita no tiene el respaldo de los concursantes porque consideran que está muy feo este gesto cuando ellos también pasan hambre.

Durante el encuentro en el Oráculo de Poseidón se ha tratado el tema del robo de las lentejas, del que parece no haber culpable, y cuando se ha vuelto a señalar a Anita Williams como posible responsable del mismo, Makoke ha salido en defensa de su amiga y ahí han empezado las acusaciones hacia la ex de Kiko Matamoros.

Joshua ha sido el encargado de destapar la liebre y cuando Makoke ha ido a defender a Anita le ha espetado: "Tú no me vengas a señalar, tú precisamente que eres la que más tienes que callar en la playa", le ha reprendido Joshua a Makoke cuando esta le ha acusado de ser él el responsable de robo de las lentejas. Cuando ha escuchado la grave acusación de Joshua, Makoke ha estallado y ha exigido a su compañero que explicase a qué se refería.

"Makoke ha incumplido las normas del programa", acusaba Joshua sin ningún tipo de duda. "¿Yo he incumplido las normas?", preguntaba Makoke muy sorprendida y enfada a la vez. Esto ha provocado la intervención de Sandra Barneda, que le ha pedido al concursante que expusiese los hechos de los que acusaba a Makoke y que podrían suponer un punto y final en esta aventura para la madre de Anita Matamoros.

"Ha llegado a mis oídos que Makoke metió comida en el programa en el chubasquero que tiene con un agujero", afirmaba el joven. Completamente desbordada por la situación, la madre de Javier Tudela ha firmado que "me parece de muy mal gusto. Me parece de chaquetero", lo que Joshua afirmaba y ha sido en ese momento cuando Makoke ha volcado su enfado contra Laura Cuevas que podría ser la fuente que habría informado a Joshua de este hecho.

Makoke no podía más y desvelaba lo sucedido. "Yo le conté que tenía dos barritas de proteína en el plumífero y he estado a punto de traérmelas porque me las metió mi hijo, pero me dio miedo y las saqué en el hotel, demuestra que eso es verdad", confesaba la colaboradora. Ante esta insinuación, Sandra Barneda se ha querido pronunciar al respecto y ha elogiado el trabajo exhaustivo de todo el equipo técnico que está en la isla. "El equipo ha revisado exhaustivamente cada prenda de ropa que lleváis. Es prácticamente imposible que coléis ni una almendra y mucho menos una barrita. Pero, evidentemente, el fallo humano existe y no hay nada imposible", explicaba Barneda.

La presentadora defendía el compromiso de los trabajadores que se encuentran en Honduras aunque también dejaba el mensaje en el aire al comentar que un error humano puede suceder en estos casos. Laura Cuevas no se ha dejado amedrentar por la actitud de Makoke y ha defendido su versión de la historia. "Metió en su plumífero dos barritas de proteína y que se las comió en la primera lluvia". "Además, acompañando esas dos barritas iba un cartel que ponía 'te quiero' por si se la pillaban decir: 'Esto me lo ha metido mi hijo y no lo sabía'", desvelaba Cuevas.

Makoke muy enfadada ante las graves acusaciones que la han puesto en el centro de la polémica afirmaba que es mentira" y que no daba crédito al cambio de actitud de Laura con ella. "Me parece muy sucio, yo no le he hecho nada, solo darle cariño". El resto de concursantes no han querido saber nada de la historia y tan solo se ha pronunciado Borja que ha confirmado que conocía este episodio porque Laura se lo había contado. Habrá que ver si la organización penaliza de alguna manera a Makoke en caso de confirmarse que esto ha sido como Laura Cuevas lo ha contado.