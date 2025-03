Conoce el nombre del primer expulsado de 'Supervivientes 2025' y la decisión final de Rosario Matew

La gala de este domingo prometía ser de la más entretenida, se iba a conocer el nombre del primer expulsado definitivo de Supervivientes y además ha habido un acontecimiento inesperado que se ha resuelto con Sandra Barneda al frente. Una gala muy emocionante llena de grandes momentos donde no han faltado las risas aunque también ha habido cierta tensión entre la presentadora y una de las participantes del concurso.

¿Quién iba a ser el primer expulsado de Supervivientes? La audiencia tenía la potestad de decidir quién quería que se marchase de Honduras y tenía que decidir entre Samya, Manuel, Nieves y Ángela Ponce. Los cuatro llevaban varios días concursando en Playa Misterio ante el desconocimiento del resto de sus compañeros y es que este es el destino real de los expulsados hasta que la audiencia finalmente decide quién se va.

La noche comenzaba con una prueba de líder y la ganaba Nieves, este privilegio le otorgaba la inmunidad de salvarse de estar entre las personas que podrían salir este domingo de Supervivientes. Quedaban Ángela, Samya y Manuel. Con una gran mayoría de apoyo para salvarse el primer nombre que se aseguraba una semana más en el concurso era Manuel, tras conocer este dato la decisión estaba entre Ángela y Samya.

La primera expulsada de Supervivientes 2025 ha sido Samya, la ex concursante de MasterChef ha aceptado la derrota con deportividad aunque no ha podido evitar emocionarse cuando le ha tocado despedirse de sus compañeros. "Estoy bien, pero porque me he ido con un grupo con el que me he sentido cómoda, me hubiera gustado quedarme más, pero tampoco estoy mal. Hoy iba a ser un día triste porque yo me he sentido bien con este grupo", afirmaba la joven.

Samya está orgullosa del concurso que ha hecho y se toma con honor el título de ser la primera expulsada de esta edición de Supervivientes 2025. "Siento que tampoco lo he hecho tan mal, me he superado en muchas cosas que era a lo que he venido" y ha seguido con su discurso. "Me ha tocado irme la primera y es lo que tenía que pasar, está el ganador y el primer expulsado yo tengo el título de la primera expulsada", sentenciaba.

Rosario Matew abandona 'Supervivientes 2025'

Rosario Matew había activado el protocolo de abandono del reality, la ex concursante de La isla de las tentaciones afirmaba sentirse abrumada por las condiciones en las que vive en el concurso y comunicaba a la organización su deseo de marcharse. Tras un par de días aislada del resto de sus compañeros y en la cabaña VIP, la joven tenía que tomar la decisión de sí finalmente se quedaba en Supervivientes o si, por el contrario, ponía fin a su aventura para regresar a España.

Durante la gala ha tenido la oportunidad de tener una pequeña charla con sus padres que intentaban convencerla para que siguiese en los Cayos Cochinos. "Sigue para delante por ti, hazlo por ti, ni por tu madre ni por tu padre, por ti. Saca fuerzas de donde sea, hazlo cariño, por favor", le pedía su padre antes de que ella comunicase su decisión final.

El motivo de su marcha, su salud mental, la influencer está pasando por un mal momento y las circunstancias en las que viven en Honduras han desatado una gran ansiedad en Rosario, esto le ha hecho recordar un episodio del pasado que fue muy oscuro para ella. "En 2023 perdí oportunidades laborales y dejé de salir de casa. Lo pasé realmente mal y cada vez que siento cosas parecidas a lo que sentía por aquel entonces, mi cuerpo activa todas las alarmas porque no puedo permitirme pasar por lo mismo", afirmaba la joven.

Rosario se ha comparado con Terelu y ha explicado que el motivo de su desgaste no es físico sino mental. "La respuesta no es tan fácil. Es un cúmulo de cosas. A Terelu por ejemplo le fallaba el físico y no la mente y en mi caso yo lo siento al contrario. Mi cuerpo responde al 100% y yo venía aquí con un montón de pensamientos limitantes, miedos que me preguntaba Laura el primer día: a los bichos, a no dormir, a no comer y a un montón de cosas que siento que no me pasan", explicaba detalladamente la ilicitana.

Próximamente, estarán en plató tanto Samya como Rosario para valorar en directo cómo ha sido su paso por uno de los realities más complicados que hay porque pone a prueba tanto la fortaleza física como mental.