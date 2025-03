Nominados, expulsado y la vuelta a España de Terelu Campos de 'Supervivientes 2025'

Las galas de los jueves en Supervivientes son de lo más movidas, los nominados se enfrentan a la expulsión y ese nerviosismo previo a conocer el nombre del expulsado se palpa en el ambiente. Ninguno de los concursantes quieren abandonar la isla, pero uno debe de hacerlo cada semana, o al menos eso piensan ellos. En esta semana se enfrentaban al juicio de la audiencia Damián, Ángela, Laura, Gala y Carmen y solo uno de ellos ha tenido que despedirse de sus compañeros.

La expulsada ha sido Ángela Ponce, la modelo ha visto como los espectadores han puesto fin a su aventura en Honduras. Los compañeros de la Miss han despedido con gran incredulidad y pena a Ponce que se marchaba cabizbaja de la Palapa, aunque muy agradecida por haber podido vivir esta experiencia y además sumar el cariño de su equipo durante el tiempo que ha estado concursando.

"Al final, es un programa que va de sobrevivir. He sobrevivido más de lo que me podría esperar. He sido autosuficiente en una isla. Y también de convivencia. Llevarme este cariño y amor en este tiempo es mi regalo y mi premio. Os voy a apoyar en todo", afirmaba la modelo. Laura Madrueño ha recalcado que "pocas veces he visto esto. Y en tan poco tiempo, en solo tres semanas", refiriéndose al cariño que le han demostrado el resto de supervivientes a Ángela Ponce durante su despedida.

La sorpresa de Ángela ha llegado cuando ha aterrizado en Playa Misterio, muy sorprendida y a la vez aliviada porque su aventura continúa al menos unos días más, se ha reencontrado con algunos de sus compañeros de equipo como Nieves o Samya, además ha tenido la oportunidad de conocer a Manuel González que vive allí desde el inicio del concurso a escondidas de sus compañeros. Este domingo se descubrirá quién será el primer expulsado de Supervivientes porque uno de los cuatro participantes que están en Playa Misterio deberá abandonar el concurso de manera definitiva.

Unas nominaciones muy movidas en la Palapa

El enfrentamiento entre Gala y Montoya durante su estancia en la palapa ha provocado que el sevillano cambie de decisión a la hora de elegir a la persona que quiere que abandone la isla. El exnovio de Anita tenía pensado votar a Pelayo como candidato a estar en la lista de nominados, pero la discusión previa con Gala ha hecho cambiar la opinión del de Utrera que al final le ha dado el voto a ella.

Anita se ha vuelto a convertir en líder de su grupo y ha nominado de manera directa a Koldo, la persona que más votos ha conseguido en su grupo ha sido Makoke. En Playa Furia, Damián ha nominado directamente a Rosario y la nominada del grupo ha sido Carmen Alcayde, la presentadora de Aquí hay tomate. La lista final de nominados de esta semana es Koldo, Makoke, Rosario y Carmen.

Terelu Campos regresa radiante a España

Terelu Campos reaparecía en Mediaset después de haber llegado de Honduras sin cumplir el reto de los 21 días como participante de este reality. La mayor de las Campos no ha conseguido superar el tiempo que estuvo su hermana Carmen Borrego en el concurso la pasada edición. La primera persona con la que se ha reencontrado ha sido con su hija Alejandra Rubio, un momento muy emotivo entre madre e hija que han estado separadas durante 18 días.

Una de las primeras preguntas que le ha hecho Jorge Javier Vázquez a Terelu con su llegada a plató es si había echado de menos a alguien a lo que Terelu respondía de manera categórica: "A nadie". La desilusión del presentador ha provocado que la colaboradora se explayase un poco más en su respuesta: "yo no soy así, tú lo sabes. Yo no sé si hubiera estado tres meses ahí si me hubiera pasado...", relataba la hija de María Teresa Campos.

Alejandra Rubio le ha dicho a su madre lo orgullosa que está de ella del concurso que ha hecho. "He visto a la persona que quería ver. Has sorprendido a todos, has tenido una actitud buenísima y no has podido hacerlo mejor. ¿Qué la supervivencia no era el fuerte? Ya lo sabíamos todos. Sé que te has quedado con ganas de pescar y has sido muy graciosa, como eres tú. Aquí has demostrado cómo eres y estoy muy contenta", le ha confesado muy emocionada.