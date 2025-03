Montoya pierde el control en 'Supervivientes 2025' y huye de la Palapa

El concurso de Montoya en Supervivientes está siendo de lo más complicado, el sevillano esperaba poder curarse en Honduras después de haber sufrido mucho tras su paso por La isla de las tentaciones. El propósito del de Utrera se vio truncado en el momento en el que aparecieron en Playa Misterio Anita y Manuel, esto hizo estallar al joven, que con un poco de tiempo supo encajar el golpe recibido.

Desde que Montoya pasó a formar parte del equipo de Playa Furia, la posible reconciliación con Anita parecía improbable, pero lo cierto es que este jueves ha salido a la luz un secreto que la ex pareja estaba ocultando desde hace un tiempo. Al parecer, en los primeros días de ambos en el concurso, cada uno ya en sus respectivos equipos, parece ser que se dieron un beso detrás de las cámaras aunque los vio Laura Cuevas.

No hay imágenes de este acercamiento entre Montoya y Anita, pero sí hay comentarios al respecto del resto de supervivientes y durante la gala se ha emitido el vídeo del resto de compañeros hablando del tema, algo que Montoya no ha podido soportar. "Te he dado picos cuando te lo tenía que dar y cuando no, siempre escuchando a mi corazón. Ahora inventarse un beso... me parece muy ruin", afirmaba el sevillano.

El enfado iba en aumento y Montoya abandonaba la Palapa. "¿Otra vez haciendo lo mismo? Que me voy, que dejen el tema, estoy ahí en contra de mi familia dándote cariño y apoyo... que yo no estoy para esto, yo estoy sufriendo", gritaba. "O me separan o me voy a mi casa, que yo he venido a curarme, esto no es necesario. Me voy y que se queden los chismosos, que yo no sirvo para esto, me ha vuelto a fallar", explicaba dolido el sevillano.

Con los ánimos un poco más calmados, Montoya volvía a recuperar su sitio en la Palapa aunque dejaba clara cuál era su postura con respecto a este tema. "Yo no quiero saber más de maletas, esta es otra vez más que me ha decepcionado, el amor se puede perder, pero mira, quedaba la persona", explicaba. "Que le vaya muy bien, pero va a perder a la persona que le quiere porque ese comportamiento tan ruin", sentenciaba Montoya.

El enfado de Montoya provoca las lágrimas de Anita

El estallido de Montoya cuando se ha comentado el beso que se dieron fuera de cámaras ha sido el detonante para que Anita abandonase también la Palapa y se marchase llorando. "No sé por qué no lo quiere aceptar, yo no lo hubiera contado si Laura no lo hubiera visto, sé que esto le duele y le molesta, que él hubiera preferido que nadie lo supiera", le contaba Anita a Makoke.

Anita estaba tan desesperada que incluso llegó a activar el protocolo de abandono entre gritos: "no puedo más, me piro a mi casa con mi hijo". Jorge Javier tomó las riendas de la situación e hizo que las aguas se templasen un poco y tanto Montoya como Anita firmasen la paz y la sellasen con un sentido abrazo.

Habrá que seguir pendiente de todos los movimientos que suceden a partir de ahora en los Cayos Cochinos para ver cómo avanza la historia de Montoya y Anita, si finalmente es posible que haya una reconciliación o, por el contrario, sus caminos se separan. El tonteo de Montoya con Gala no ha pasado desapercibido para nadie y aunque parece que el sevillano no está emocionalmente disponible por el momento, parece tener feeling con la extronista.