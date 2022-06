Así es el lujoso colegio al que van los hijos de Shakira y Piqué: ¡pagan más que los Reyes!

En una calle de Barcelona se guardan los secretos más ocultos de la infidelidad más sonada del año. Gerard Piqué y Shakira se mantienen en silencio, llevando su ruptura de la manera más discreta posible. Desde que saliera a la luz que el futbolista vive en su piso de soltero en el centro de Barcelona, el foco mediático se ha ubicado en Esplugues de Llobregat, la ciudad donde Shakira vive su día a día junto a sus dos hijos, Milán y Sasha.

Ciertamente, la artista colombiana solo se ha dejado captar por las cámaras al llevar y traer del colegio a sus hijos. Esto ha causado mucha tensión en el centro educativo al que asisten los hijos de la familia. La presencia de medios de comunicación no son del agrado de la dirección del colegio, un elitista centro que sigue el sistema de aprendizaje americano y que cuenta con las mayores ventajas para los hijos de la expareja. Cabe recordar que los hijos de la colombiana y el catalán son menores de edad, motivo suficiente para no acaparar las puertas del edificio con cámaras y micrófonos.

Sin duda, es uno de los centros más lujosos de Barcelona. El ratio es de un profesor por cada ocho alumnos, lejos de las condiciones de la educación pública en la ciudad condal. En la página web señalan que atienen a un total de 912 estudiantes provenientes de 55 nacionalidades diferentes. En cuanto al idioma, las clases se dan en inglés, catalán y castellano.

Uno de los aspectos que le dan exclusividad al centro son los precios. La primera matrícula cuesta 1.170 euros. Así pues, haciendo cálculos, por cada hijo, Shakira y Piqué están pagando 21.000 euros al año, sin incluir transporte, comida o algo tan simple como necesario como lo es el seguro. Más de 40.000 euros por curso.

Pero eso no es todo. En los próximos años las cuotas subirán, pues el bachillerato cuesta 28.000 euros anuales. Además, si nos fijamos en los precios de aquello que no está incluido, destaca el comedor. Para que us hijos puedan comer en la escuela deben pagar 1.650 euros mensuales por cabeza. Por otro lado, el seguro de vida cuesta 550 euros anuales y el transporte 150 euros al mes. Un nivel de vida que solo pueden seguir las familias con un alto capital. De hecho, ni el rey Felipe VI y la reina Letizia pagan tanto por el colegio de la Princesa Leonor, que cuesta cerca de 38.000 euros anuales.