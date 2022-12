Lara Álvarez levanta las alarmas: el gesto que deja ver que podría irse de Telecinco

Telecinco comienza a culminar la primera edición de Pesadilla en el paraíso. Con la final a la vuelta de la esquina, con Iwan Molina, Daniela Requena, Víctor Janeiro y Bea Retamal entre los posibles ganadores, los espectadores se han despedido de la granja ubicada en Jimena de la Frontera. Como siempre, la despedida de Lara Álvarez fue de lo más emotiva.

La asturiana dará paso a su sustituta, Nagore Robles, que se pondrá al frente de la granja en la próxima temporada del reality. Aparentemente, el motivo es que Lara debe prepararse para la próxima edición de Supervivientes 2023, que iniciará su andadura en el primer trimestre del 2023. Sin duda, la despedida de Álvarez ha levantado muchas emociones, sobre todo en Carlos Sobera.

“No necesitas suerte, pero igualmente te la deseo. Tienes aquí un equipo que está deseando recibirte”, ha espetado Lara aludiendo a la llegada de la nueva presentadora. “Querido Carlos, compañero, no puedo perder esta ocasión de despedirme. Trabajar siempre contigo no es trabajar, es disfrutar de lo que nos depara la noche de sorpresas. La complicidad que hemos conseguido en estos años me la llevo en lo más profundo del corazón y ojalá tengamos muchas más ocasiones de seguir compartiendo lo que para mí siempre es un aprendizaje y una evolución a tu lado”, ha asegurado ante la atenta mirada del presentador. “Te mando un beso gigante a ti y a todos los espectadores que nos han acompañado”, ha sentenciado.

La enigmática despedida de Lara Álvarez en #PesadillaEnElParaiso #PesadillaParaiso15Carlos Sobera: "Recuérdalo siempre, jamás andarás sola. Todo el equipo de Telecinco te quiere un montón" pic.twitter.com/iIQpuZ3A7A — telemagazine (@telemgzn) December 15, 2022

Este discurso ha emocionado a Carlos Sobera, que no ha podido evitar esconder sus lágrimas. “Déjame que te diga una cosita, como dicen los ingleses de Liverpool: 'you never walk alone'. Recuérdalo siempre, jamás andarás sola. Todo el equipo de Telecinco te quiere un montón”, ha culminado Sobera, girándose para que las cámaras no le vieran llorar. Estas palabras han levantado las alarmas, pues suena a una despedida definitiva de la presentadora. Sin duda, no ha sido una edición fácil para Lara. Toca esperar para ver si la vemos en los Cayos Cochinos o iniciando una nueva andadura fuera de Mediaset.