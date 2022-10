Kiko Rivera tras recibir el alta del ictus: "Estoy muy triste"

Kiko Rivera ha recibido el alta hospitalaria tras padecer un infarto cerebral en la noche del jueves al viernes de la semana pasada. El hijo de Isabel Pantoja se ha mantenido ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla durante todo el fin de semana, a la espera de ver si la evolución era positiva. Rápidamente, la noticia voló como la pólvora, protagonizando los principales espacios de crónica social.

Sin duda, Rivera ha vivido un gran susto, pero por suerte el ictus se cogió a tiempo. Ahora, el DJ deberá descansar e intentar no alterarse, para evitar que la situación se pueda revertir en su contra. Su edad ha sido también un factor clave para que los daños colaterales del infarto cerebral no hicieran mella.

"Buenos días mi gente. Hoy estoy más triste, empiezo a asimilar lo que me ha ocurrido y aunque voy mejorando no puedo dejar de estar triste", ha publicado el marido de Irene Rosales en su perfil de Instagram. Rivera no ha querido dar declaraciones al salir del hospital esta mañana. Las cámaras han podido fotografiarle con la capucha de la sudadera puesta y una mascarilla quirúrgica, evitando así dar pistas sobre si mantiene o no alguna secuela en su rostro.

En su salida del centro médico, Kiko se ha despedido a lo lejos de todos los presentes. Un gesto de agradecimiento hacia las personas que se habían agolpado en el Hospital Virgen del Rocío para apoyarle en estos momentos tan duros. Ahora, Rivera se enfrenta a la vuelta al mundo real. Los cambios de hábitos serán claves para que su estado de salud se mantenga positivo. Así pues, le espera un cambio de alimentación, un incremento de su actividad física y, por encima de todo, evitar las situaciones de estrés a las que estaba sometido por culpa de sus conflictos familiares más mediáticos.