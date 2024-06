Kiko Matamoros estalla contra 'Supervivientes' y desvela las trampas que hacen: "Sois unos manipuladores"

Kiko Matamoros ha protagonizado un fuerte enfrentamiento con la dirección de Supervivientes tras la salida de su hija, Laura Matamoros, del programa. La polémica surgió cuando Laura decidió desvincularse de Supervivientes 2024 y regresar a España, citando razones relacionadas con su salud mental y una mala experiencia con la organización del concurso.

En declaraciones, Laura Matamoros se mostró crítica con la forma en que fue tratada durante su participación, insinuando que su imagen fue manipulada en beneficio del programa. Aunque no ofreció muchos detalles, dejó claro su descontento con la organización y la decisión de alejarse por su bienestar psicológico.

La controversia escaló cuando el programa Ni que fuéramos Shhh abordó a Kiko Matamoros con preguntas que sugerían que Supervivientes no solo no había perjudicado a Laura, sino que la había protegido. Estas insinuaciones provocaron una reacción explosiva de Kiko en pleno directo.

Matamoros arremetió contra la organización del programa, acusándolos de manipulación y explotación de los concursantes. "Sois unos sinvergüenzas. Eso se lo podéis vender a mi hija cuando estaba allí, como hicisteis. Pero ni a mí ni al resto de concursantes que han pasado por circunstancias parecidas se lo vendéis. Sois unos manipuladores", afirmó con vehemencia. Según Kiko, la producción utilizó a los participantes sin preocuparse por su salud mental, priorizando el beneficio del show.

El colaborador insinuó que su hija no estaba en condiciones psicológicas para participar en el programa. "Vosotros tenéis una puta responsabilidad y es que si alguien no está en condiciones psíquicas de ir ahí, no llevarle", señaló, criticando la falta de filtros médicos adecuados y la irresponsabilidad de la cadena.

Kiko también reveló que había intentado comunicarse con la organización para asegurar que cuidaran de su hija, a pesar de estar vetado en Mediaset. "Sois peor de lo que pensaba. Sois unos golfos. Y aquí tengo conversaciones con vosotros cuando estaba mi hija allí. Con responsables de primera línea de la productora y cuando os reclamé lo que estabais haciendo con mi hija me dijisteis que allí en Honduras no sabíais lo que pasaba aquí", aseguró, desvelando conversaciones y promesas incumplidas por parte de la producción.

Además, Kiko Matamoros acusó al programa de favorecer a ciertos concursantes para explotarlos posteriormente en otros programas de la cadena. "Habéis protegido a quien os ha interesado, a quien representáis, a esos sí. A los que os viene bien para seguir lucrándoos luego y crear un personaje televisivo que tenéis agarrado por un contrato", sentenció.

Finalmente, Kiko hizo una grave acusación sobre la supuesta violación de las normas del programa, alegando que se le permitió comunicarse con su hija durante su aislamiento en Honduras, algo prohibido por las reglas del concurso. "Que sepa que yo hablé con los responsables y con mi hija cuando estaba allí y me prometisteis que lo que estabais haciendo se iba a acabar. Aquí lo tengo grabado", concluyó, cuestionando la integridad del programa.

Esta confrontación ha dejado al descubierto las tensiones y problemas internos en Supervivientes, abriendo un debate sobre la ética y las prácticas de este reality show.