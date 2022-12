José Ortega Cano tiene una nueva ilusión: les pillan en un sitio muy íntimo

José Ortega Cano tiene una nueva ilusión. Tras la ruptura con Ana María Aldón, una de las separaciones más sonadas del último año, el torero ya tendría una nueva mujer ocupando su corazón. Se trata ni más ni menos que de Isabel Luna. La pareja ha sido pillada de nuevo por los paparazzi, algunos medios tildan al dúo de amigos, pero el entorno de ambos señalan que acuden a sitios muy significativos para el diestro a los que no iría con una simple amiga.

Tal y como ha publicado Diez Minutos, Ortega Cano ha sido pillado saliendo del que será su futuro museo en San Sebastián de los Reyes junto a Isabel Luna. Este espacio, cerrado al público, rendirá homenaje al torero y Luna ha sido de las primeras personas de su entorno que ha tenido el privilegio de verlo en primera persona.

Además, según el citado medio, los dos se fueron a tomar algo a un bar cercano al museo. Allí estuvieron solos, disfrutando de su compañía, charlando y mostrándose muy animados. Después, los fotógrafos pudieron capturar como se movían hasta El rincón de Ortega Cano, el bar del hermano del torero. Al parecer, Isabel tendría una muy buena relación también con la familia del diestro.

El vínculo entre estos dos es más que obvio. De hecho, Ana María Aldón nunca llegó a visitar el museo de Ortega Cano, algo muy significativo. La diseñadora nunca tuvo buena sintonía con la familia del torero, siendo rechazada por explicar sus intimidades en televisión. Y es que Aldón llegó a explicar que los hermanos dudaban de la paternidad de Ortega Cano del hijo que tenían en común.

La última aparición de Ana María fue el pasado fin de semana, cuando se dejó hipnotizar en Fiesta. Ahora, Isabel Luna asegura que nunca le gustaría coger tanta presencia mediática. "Para la tele eso está muy bien, para la vida real no. Yo no creo en esas cosas", ha espetado, asegurando que "yo no pasearía mi vida íntima y mis desencuentros con mi marido... Ahora uno está en lo alto, luego viene el descenso".