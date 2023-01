José Ortega Cano y Ana María Aldón llegan a un acuerdo que lo cambia todo

Ya han pasado dos meses desde que se descubrió que Ana María Aldón y José Ortega Cano se habían divorciado. La diseñadora reveló en Fiesta que ya no estaba con Ortega Cano tras llegar a un acuerdo de divorcio firmado ante notario. Tras aquellas declaraciones, el torero se enfadó y enfrió su vínculo con la televisiva, evitando firmar el pacto de divorcio ante los juzgados, que debían ratificarlo.

A partir de ese momento, Ana María Aldón empezó a hablar prácticamente cada semana sobre lo mal que lo había pasado con el diestro, algo que cabreaba profundamente a Ortega Cano, que en más de una ocasión entró en directo por teléfono sacando humo. Tales fueron los enfados que llegó el momento en el que el torero amenazó a Ana María Aldón de tomar medidas legales contra ella.

Hace unos días se descubrió que la ya expareja no se dirigían la palabra y que, en consecuencia, no habían conseguido firmar los dichosos papeles del divorcio. Algo que se habría solucionado en las últimas horas. Tal y como ha señalado El programa de Ana Rosa, Ana María Aldón y José Ortega Cano habrían firmado y el divorcio. La periodista no ha desvelado demasiados detalles de cómo ha sido el acuerdo, pero tras "algunos pequeños inconvenientes", han conseguido ponerse de acuerdo.

Por el momento, el torero no ha querido pronunciarse al respecto. Tampoco lo ha hecho Ana María Aldón, pero sí que es cierto que se ha mostrado mucho más alegre en sus apariciones públicas. El diestro ha sido cazado bailando por bulerías y cantando rancheras, también pasando momentos felices con Gloria Camila. Por su parte, la modista ha perreado junto a Kiko Matamoros en el debate de La isla de las tentaciones, pues es colaboradora del espacio de Telecinco.

Ortega Cano, ilusionado

José Ortega Cano tiene una nueva ilusión. Tras la ruptura con Ana María Aldón, una de las separaciones más sonadas del último año, el torero ya tendría una nueva mujer ocupando su corazón. Se trata ni más ni menos que de Isabel Luna. La pareja ha sido pillada de nuevo por los paparazzi, algunos medios tildan al dúo de amigos, pero el entorno de ambos señalan que acuden a sitios muy significativos para el diestro a los que no iría con una simple amiga.